Bakan Soylu, Gine-Bissaulu mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Bakan Soylu, Gine-Bissaulu mevkidaşı ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gine-Bissau İçişleri Bakanı Botche Cande ile bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gine-Bissau İçişleri Bakanı Botche Cande ile bir araya geldi. Bakan Soylu, Bakanlık Şeref Defteri'ni imzalayan Cande ile beraberindekileri makamında ağırladı. Soylu, görüntü alınmasının ardından çalışma ziyareti için Türkiye'ye gelen heyet ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ömer Toroman, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ali Çardakcı ile Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş hazır bulundu.

Son Dakika

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu gözaltına alındı

Son Dakika: Türkiye'de 2 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 179 kişi vefat etti, 42 bin 308 yeni vaka tespit edildi

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilime ABD'de dahil oldu! Biden'dan 'tereddütsüz destek' mesajı

Avustralyalı kadın boksör Ebanie Bridges, erkek hayranlarına giydiği çorapları satarak zengin oldu

Mersin'de nisan ayında kar sürprizi! Görenler gözlerine inanamadı

Beşiktaş hakem Meler üstünden yine MHK'ye yüklendi, Kasımpaşa Kulübü de tartışmaya dahil oldu

Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak

Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı