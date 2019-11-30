Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Giydikleri sahte giysilerden arındırmak ve onları cezalandırmak boynumuzun...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Giydikleri sahte giysilerden arındırmak ve onları cezalandırmak boynumuzun... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Giydikleri sahte giysilerden arındırmak ve onları cezalandırmak boynumuzun...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Genel Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. (3)

İçişleri Bakanı Soylu: Giydikleri sahte giysilerden arındırmak ve onları cezalandırmak boynumuzun...

Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 11:43 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamuda aktif görevde olan bin 387 ByLock kullanıcısı tespit edildi
Kaçak ele geçirilen ilaçlarla ilgili konuşan Prof. Dr. Gazi Yıldırım: Bizim bile dizlerimiz titriyor Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı Yunanistan, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma sonrası Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye hazırlanıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2019 18:36:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Giydikleri sahte giysilerden arındırmak ve onları cezalandırmak boynumuzun...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]