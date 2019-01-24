Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Göç Kurulu Toplantısı'na Katıldı

İçişleri Bakanı Soylu, Göç Kurulu Toplantısı'na Katıldı

1 saat önce

- Gölbaşı Vilayetler Evi Göç Kurulu Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen Göç Kurulu Toplantısı'na katıldı.

- Gölbaşı Vilayetler Evi
Göç Kurulu Toplantısı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen Göç Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Soylu, toplantı salonuna gelişinde katılımcılar ile selamlaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:59 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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