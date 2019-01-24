İçişleri Bakanı Soylu, Göç Kurulu Toplantısı'na Katıldı
1 saat önce
- Gölbaşı Vilayetler Evi Göç Kurulu Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen Göç Kurulu Toplantısı'na katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 05:59 Kaynak: AA
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