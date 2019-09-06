Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Göç meselesi 21. yüzyılın en yakıcı meselelerinden bir tanesi"
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İçişleri Bakanı Soylu: "Göç meselesi 21. yüzyılın en yakıcı meselelerinden bir tanesi"

39 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Göç meselesi 21. yüzyılın en yakıcı meselelerinden bir tanesi" "Göç meselesinin hem sosyal hem toplumsal konuda hepimizi etkileyecek, dünyayı etkileyecek bir noktaya ulaşacağı kehanet değildir"İSTANBULİçişleri Bakanı Soylu, Akademi Temsilcileri Göç...

İçişleri Bakanı Soylu: "Göç meselesi 21. yüzyılın en yakıcı meselelerinden bir tanesi"

"Göç meselesinin hem sosyal hem toplumsal konuda hepimizi etkileyecek, dünyayı etkileyecek bir noktaya ulaşacağı kehanet değildir"

İSTANBULİçişleri Bakanı Soylu, Akademi Temsilcileri Göç Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.

Süleyman Soylu, Genel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:25 Kaynak: İHA
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