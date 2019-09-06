İçişleri Bakanı Soylu: "Göç meselesi 21. yüzyılın en yakıcı meselelerinden bir tanesi"
39 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Göç meselesi 21. yüzyılın en yakıcı meselelerinden bir tanesi" "Göç meselesinin hem sosyal hem toplumsal konuda hepimizi etkileyecek, dünyayı etkileyecek bir noktaya ulaşacağı kehanet değildir"İSTANBULİçişleri Bakanı Soylu, Akademi Temsilcileri Göç...
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 06:25 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu: "Göç meselesi 21. yüzyılın en yakıcı meselelerinden bir tanesi"
"Göç meselesinin hem sosyal hem toplumsal konuda hepimizi etkileyecek, dünyayı etkileyecek bir noktaya ulaşacağı kehanet değildir"
İSTANBULİçişleri Bakanı Soylu, Akademi Temsilcileri Göç Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.
Egemen Bağış, Prag Büyükelçiliği'ne atandı İçişleri Bakanı Soylu, Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili talimat verdi Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım İmamoğlu'ndan, Bakan Soylu'nun "kayyum" çıkışına yanıt: Polemiklerden nemalanmıyorum