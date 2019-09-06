İçişleri Bakanı Soylu: "Göç meselesi 21. yüzyılın en yakıcı meselelerinden bir tanesi"

"Göç meselesinin hem sosyal hem toplumsal konuda hepimizi etkileyecek, dünyayı etkileyecek bir noktaya ulaşacağı kehanet değildir"

İSTANBULİçişleri Bakanı Soylu, Akademi Temsilcileri Göç Buluşması'nda açıklamalarda bulundu.