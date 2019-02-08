İçişleri Bakanı Soylu, Göçük Alanında İncelemelerde Bulunuyor
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, göçük alanında incelemelerde bulunuyorİSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile beraber Kartal'da çöken binanın bulunduğu alanda incelemelerde bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 05:59 Kaynak: İHA
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