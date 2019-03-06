İçişleri Bakanı Soylu: "Görevden Alma Bir Tedbirdir, İş İşten Geçmeden Müdahale Etmek Demektir.
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Görevden alma bir tedbirdir, iş işten geçmeden müdahale etmek demektir.
İçişleri Bakanı Soylu: "Görevden alma bir tedbirdir, iş işten geçmeden müdahale etmek demektir. O İçişleri Bakanlığının hakkıdır. Devlet, yasalar, kanunlar İçişleri Bakanlığına böyle bir hak vermiş, bizatihi bakanın kendisine böyle bir hak vermiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:35 Kaynak: AA
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