Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Görevden Alma Bir Tedbirdir, İş İşten Geçmeden Müdahale Etmek Demektir.

İçişleri Bakanı Soylu: "Görevden Alma Bir Tedbirdir, İş İşten Geçmeden Müdahale Etmek Demektir.

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Görevden alma bir tedbirdir, iş işten geçmeden müdahale etmek demektir.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "Görevden alma bir tedbirdir, iş işten geçmeden müdahale etmek demektir. O İçişleri Bakanlığının hakkıdır. Devlet, yasalar, kanunlar İçişleri Bakanlığına böyle bir hak vermiş, bizatihi bakanın kendisine böyle bir hak vermiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:35 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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