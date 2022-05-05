İçişleri Bakanı Soylu, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (2) - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 milyon Suriyelinin ülkelerine gönüllü dönüşü için hazırlanan projeye ilişkin " El Bab, Cerablus, Rasulayn ve Tel Abyad, bu 4 merkezde şu anda 13 proje hazırladık. Bu evlerin finansmanı tamamen uluslararası yardım kuruluşlarından sağlanıyor. 1 milyon insan için 250 bin ev planlanıyor. Cumhurbaşkanımız bunun bütün projesini kamuoyuyla paylaşacak." dedi.

Soylu, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

YouTube'da yayımlanan "Sessiz İstila" isimli kısa filmle ilgili konuşan Soylu, "Sessiz İstila filmi, bir edepsizliktir, yalandır. Bunu ortaya koyup sosyal medya üzerinden toplumu tahrik etmeye, kin ve nefret oluşturmaya çalışan ve direkt hükümeti hedef alan bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bu saldırıyı yapanlar kim? Yüzde 41,54'ü bot hesap, yüzde 58,46'sı sahte hesap." ifadelerini kullandı.

Soylu, "Sessiz İstila" filmiyle vatandaşların ürkütülmeye çalışıldığını belirterek, bunu yapanların insanlıkla alakasının olmadığını söyledi.

Sosyal medyada paylaşılan sığınmacılarla ilgili provokasyon içerikli videoların nerede ve ne zaman çekildiğine ilişkin bilgi veren Soylu, "Böyle yüzlerce operasyon çocuklarının paylaşımları var. 'Sosyal medya üzerinden bunu yaparsak Türkiye'yi karıştırırız, hükümeti ve Türkiye'nin kamu düzenini bir şekilde negatif etkileriz' gibi bir anlayışı ortaya koymaya çalışıyorlar." dedi.

Soylu, "Sessiz İstila" filminin fonlanıp fonlanmadığına ilişkin soru üzerine "Adam kendisi 'ben fonladım' diyor. Bu yargının görevi. Yargının yapması gereken şu; bu film kin, nefret ve düşmanlık üzerine oluşturulmuş bir film. Eğer bu filmi sen fonladıysan nereden fonladın, bu para nereden geldi? Acaba Ruşen Çakır gibi sen de Amerika'daki birtakım Türkiye'yi karıştıracak vakıflardan mı para aldın, onlardan mı fonlandın? Bunların hepsi çıkacak. Elbette ki bu, ülkenin yargısı tarafından cezasız bırakılmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

1 milyon Suriyelinin ülkelerine geri dönüşü için hazırlanan proje

İdlib'de şu ana kadar yapımı tamamlanan 57 bin briket evin, devletin parasıyla yapıldığına ilişkin iddialara da cevap veren Soylu, bu evlerin valiliklerin, sivil toplum kuruluşlarının ve vatandaşların bağışlarıyla yapıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz." açıklamasında bahsettiği projeye ilişkin soru üzerine Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"El Bab, Cerablus, Rasulayn ve Tel Abyad, bu 4 merkezde şu anda 13 proje hazırladık. Projelerin lansmanı, statikleri dahil her şey hazırlandı, bitti. 40 metrekare, 60 metrekare ve 80 metrekarelik evler olarak planlanıyor. Bu evlerin finansmanı, altını çizerek söylüyorum, tamamen uluslararası yardım kuruluşlarından sağlanıyor. 1 milyon insan için 250 bin ev planlanıyor. Burada sadece ev yapılmayacak. Cumhurbaşkanımız bunun bütün projesini kamuoyuyla paylaşacak."

Soylu, bahsettiği bölgelere Türkiye'de geçici koruma statüsünde bulunan Suriyelilerin gideceğini belirterek, yerlerin ayarlandığını ve bu bölgelerde sağlık ocağı, okul, alışveriş merkezi, spor salonu ve sahalarıyla yaşam sitelerinin oluşturulacağını bildirdi.

Türkiye'den bu bölgelere gönüllü, onurlu ve güvenli geri dönüşü sağlamak gerektiğine işaret eden Soylu, şu ana kadar 500 bin kişinin, gönüllü olarak Suriye'ye geri döndüğünü hatırlattı.

Soylu, Cinderes ve Çobanbey'e organize sanayi bölgeleri yapıldığını, buralardaki yerel otoritelere her türlü konuda danışmanlık hizmeti verdiklerini anlattı.

"200 bin 950 Suriyeli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu"

Türkiye'de 750 bin Suriyeli çocuğun dünyaya geldiğini belirten Soylu, Türk vatandaşlığı alan Suriyelilere ilişkin "2011 yılından itibaren geçici koruma statüsüne başvuran 87 bin 296'sı çocuk, 113 bin 654'ü reşit olmak üzere 200 bin 950 Suriyeli, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Bunun 47 bini Türkmen." bilgisini paylaştı.

Soylu, son 6 yılda 101 bin 995 Ahıska Türk'ünü, son 5 yılda 6 bin 787 Uygur Türk'ünü ve şu ana kadar 17 bin Afganistan Türkmeni'ni de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaptıklarını, 2 bin Uygur Türk'üne daha vatandaşlık verileceğini ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı verilirken bakılan kriterlere ilişkin eleştirilerin hatırlatılması üzerine Soylu, şunları kaydetti:

"İETT otobüsüyle siyaset yapmayacak kadar ahlaklı kriterimiz var. Emin olsunlar. En azından adamını bir büyükelçiye gönderip 1,5 saat oturtup; bunları da önümüzdeki günlerde söyleyeceğim, rezil, rüsva olacaklar. Allah'tan bu ülkede, Cumhuriyet Halk Partisi'nde vatansever, bu gördüğünün memlekete ihanet olduğunu söyleyen insanlar var. Allah'tan böyle insanlar var. Türkiye'ye rezil, rüsva olacaklar. O büyükelçiyi de, ona gideni de, neler konuştuklarını da tek tek; ondan öncesi neler konuşulduğunu, nelerin müzakere edilmesi lazım geldiğini de söyleyeceğim."

Soylu, bu ifadeleriyle 6 siyasi partinin ortak açıklamasını kastettiğini söyledi.

Suriye'ye geri dönecek 1 milyon Suriyeli'ye, yerleştirilecekleri evler için 5 ya da 10 yıllık intifa hakkı verileceğini belirten Soylu, bu kişilerin aynı zamanda o bölgelerde iş yapabilmeleri için de bir çerçeve çizildiğini ifade etti.

Soylu, yılbaşından itibaren Türkiye'de yakalanan 100 Pakistanlı'ya karşılık daha önceki yıllarda da Türkiye'ye gelenlerle birlikte 147 Pakistanlı'nın geri gönderildiğini kaydetti.

" İstanbul'a kesinlikle sığınmacı almıyoruz"

İstanbul'da sığınmacılarla ilgili ilave tedbir alınıp alınmayacağına ilişkin soru üzerine Soylu, şöyle devam etti:

"İstanbul'a kesinlikle sığınmacı almıyoruz. İstanbul'a geçici koruma statüsünde kimseyi almıyoruz. Kapattık İstanbul'u. Biz mesela Esenyurt'u, Fatih'i kapattık. Niye kapattık? Sadece geçici korumaya değil. Biz 800 mahalle kapattık Türkiye'de. Sadece geçici korumaya değil. Bir kota koyduk yüzde 25. İkameti de kapattık. Yani normal öğrenci ikametine de normal çalışan ikametine de kapattık. Adam İrlandalı ise de kapattık. Adam Alman ise de kapattık. Adam bilmem neyse de kapattık. Yani belli bir istiap haddi üzerindeyse 'Tamam kardeşim, biz burayı kapattık' dedik. İstanbul, sığınmacılara kapalı. Yeni bir sığınmacı olamaz."

Soylu, "Şu ana kadar 2 milyon 600 bin insanın girişini engellemişiz, 1 milyon 423 bin 750 yakalama yapmışız." dedi.

Kendilerinin tespitiyle 641 bin 487 sığınmacının Avrupa'ya gittiğini belirten Soylu, "2017'den beri Türkiye'deki Suriyeli sayısı artmıyor. 2017'de 3 milyon 500 bin, şu anda 3 milyon 700 bin. Bu 3 milyon 700 binin 122 bini de bizim 2 yıldır pasifte tuttuğumuz. Ama öyle bir dedikodu ki her gün 100 bin, 200 bin, 300 bin Suriyeli giriyor. Sebep? Türkiye'ye Arap turist, Körfez ülkelerinden turist gelmesin." ifadelerini kullandı.

Yabancı uyrukluların, Türk kadınlarının fotoğraflarını sosyal medyada paylaştığı iddialarına ilişkin Soylu, "Affedersiniz bütün röntgeni Suriyeliler çekiyor. Şimdi ben selfi çekiyorum, kötü niyetli olsanız, selfi çektiğiniz zaman arkamda bir kadın olsa, bunu yayınlasam, 'Ya bak bu kadını röntgenliyor mu?' Böyle bir ahlaksızlık var mı? İsterseniz, bu meseleler ceraimlerimizde var, hangi uyruktan ne kadar olduğunu kamuoyu önüne koyalım?" diye konuştu.

Soylu, Türkiye'nin sığınmacılarla ilgili bir beka sorunu olup olmadığına ilişkin soru üzerine, "Allah'ınızı severseniz, burası bizim ülkemiz. Biz kendimizi ABD'ye, Avrupa'ya, kimseye kaptırmamışız. Bir kere ne cesaretleri var?" ifadelerini kullandı.

"Kaos planı" iddialarına ilişkin soruya ise Soylu, "15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız kaos planıyla. Çok net söylüyorum. Kaos planı çıkaracaklar ya hepimiz bekliyoruz. (Eliyle çenesinin altını göstererek) Şuramızdayız. Kaos planı yapacak cici arkadaşlarımızı bekliyoruz. Yeni Sorosları bekliyoruz. Yeni Soros'un Kavalalarını bekliyoruz." yanıtını verdi.

(Bitti)