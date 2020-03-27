İçişleri Bakanı Soylu gündemi değerlendirdi (1) - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu gündemi değerlendirdi (1)

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, korona virüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köyün karantinaya alındığını, ayrıca 211 bin 670 iş yerinin de kapatıldığını söyledi.

İçişleri Bakanı Soylu gündemi değerlendirdi (1), System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, korona virüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köyün karantinaya alındığını, ayrıca 211 bin 670 iş yerinin de kapatıldığını söyledi.

Bakan Soylu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda virüsün yayılmasına karşı her geçen gün yeni önlemler aldıklarını aktaran Soylu, virüsün Çin'de ilk ortaya çıktığında Türkiye'ye gelme ihtimalini göz önünde bulundurarak gerekli adımları attıklarını anlattı.

Elazığ depreminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan virüse karşı gerekli önlemleri alınmasını istediğini aktaran Soylu, bu görüşmenin ardından bakanlığın alınacak önlemlere ilişkin ilk genelgeyi 28 Ocak'ta yayımladığını söyledi.

O tarihten sonra virüsün yayılmasını önlemek adına her türlü çalışmanın yapıldığını belirten Soylu, bu kapsamda İran'da ilk vakaların ortaya çıkmasının ardından bu ülke ile olan sınır kapılarında önlemler aldıklarını, Sağlık Bakanlığının ise sahra hastaneleri kurduğunu ifade etti.

İran'ın ardından virüsün Avrupa'da görülmesiyle ilk etapta 9 ülke, daha sonra vakaların olduğu ülkelerle uçuşlara ara verdiklerini kaydeden Soylu, kaçak olarak sınırlardan geçiş yapan göçmenleri de karantinaya aldıklarını anlattı.

Dünya genelinde alınan tedbirleri de incelediklerini belirten Soylu, bu süreçte ülkelerin neler yaptığını neler yapamadığını göz önünde bulundurduklarını, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda kendi yol haritalarını oluşturduklarını vurguladı.

Virüsle mücadale kapsamında 4 temel unsur belirlediklerini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Bunlardan ilki kamu düzenini ayakta tutulmasıdır. İkincisi sağlık sisteminin yeterliliği ve sürdürebilirliğidir. Üçüncüsü gıda, sağlık ve hijyen tedarik zincirinin kırılmamasıdır. Zira dünya bu konuda sıkıntı yaşıyor. Tarım Bakanımızı takip ediyorum, gıda tedarik zincirinin kesilmemesi için elinden geleni yapıyor. Sağlık malzemesi üreten şirketlere ciddi bir çağrıda bulunduk. Bunun karşılığını da aldık. Dün 69'du, 89 oldu, bugün 110 şirket ile Sağlık Bakanlığımız sözleşme imzaladı. Bu şirketler sadece Sağlık Bakanlığına üretecekler. Dördüncü unsur ise sosyal izolasyondur. Kamu güvenliği, sağlık sistemi, tedarik zinciri ve sosyal izolasyonu sağladığımız andan itibaren hem genel ihtiyaçlarımızı karşılacağız hem de vatandaşımıza bu salgının bulaşmasını engelleyeceğiz."

"211 bin 670 iş yeri kapatıldı"

Virüse karşı alınan önlem kapsamıda bugüne kadar 211 bin 670 iş yerini kapattıklarının bilgisini veren Soylu, bin 448 adli ve idari işlem yaptıklarını açıkladı.

Kamuda yarı zamanlı çalışma sistemine geçilmesine rağmen kolluk kuvvetinin günün tamamında görev yaptığını hatırlatan Soylu, 24 saat boyunca göçle mücadele, sahil güvenlik, genel asayiş ve terörle mücadelenin aksatılmadan devam ettiğinin altını çizdi.

Nüfus müdürlüklerinde daha önce günlük yaklaşık 120 bin pasaport, kimlik ve ehliyet işleminin yapıldığını, bu günlerde ise bu rakamın 11 bin 500'e kadar düştüğünü belirten Soylu, "Şu anda Türkiye'de bizim tespitlerimize göre yüzde 80 hayat durmuş durumda. Nereler hareketli? Güvenlik, sağlık ve kapatılmayan ticarethaneler hareketli. Bütün bunları takip ediyoruz. Her gün aldığımız gün raporları üzerinden bunları izliyoruz. Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu önerileri yapılıyor mu diye izliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehirler arası trafik yoğunluğunu da incelediklerini dile getiren Soylu, şehirlerarası otobüs yolcu oranında yüzde 90, otobüs sefer sayılarında ise yüzde 70 oranında düşüş yaşandığını ifade etti.

Soylu, 18 büyükşehir belediyesinden toplu taşıma sayılarını günlük aldıklarını aktararak, 2 Mart itibarıyla 10 milyon 890 bin 208 kişinin toplu taşıma aracı kullandığını, tedbirlerden sonra bu rakamın 1 milyon 876 bin kişiye düştüğünü kaydetti.

"Vefa Sosyal Destek hattı oluşturduk"

Önlemler kapsamında sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve kronik hastalığı olan vatadaşlardan kimsesiz olanları yalnız bırakmadıklarını anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"Şu yapmıyoruz. 'Yasak var kendi başınızı çaresine bakın' böye bir anlayışımız yok. Sosyal devletin bütün unsurlarını ortaya koymaya çalışıyoruz. Valiler ve kaymakamlarımızın başkanlığında Vefa Sosyal Destek hattı oluşturduk. Belediyeler, kamu kurumları ve sivil toplu kuruluşları da destek veriyor. 'Kim varsa elini taşın altına koysun' dedik ve bir çağrı merkezi kurduk. Dünyada böyle bir sistem yok. Bu sistemi hakikaten çok kısa bir sürede oluşturduk ve 405 bin 705, 65 yaş üzeri kimsesiz ve yalnız büyüklerimize elimizi uzatmaya çalıştık. Bunlardan 386 bin 196'sının evine gittik, ne istediyseler onu götürdük."

(Sürecek)

Süleyman Soylu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 08:52 Kaynak: AA

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