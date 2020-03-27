İçişleri Bakanı Soylu gündemi değerlendirdi (2) Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu gündemi değerlendirdi (2) Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu gündemi değerlendirdi (2) Açıklaması

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarlarının yasaklanacağını bildirdi.

İçişleri Bakanı Soylu gündemi değerlendirdi (2) Açıklaması, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu geceden itibaren tüm Türkiye'de geçerli olmak üzere, cumartesi-pazar, piknik alanları, ormanlar ve sahil kenarlarının yasaklanacağını bildirdi.

Bakan Soylu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları cevapladı.

Soylu, İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 300 bin gıda paketinin dağıtılacağını söyledi.

Sosyal izolasyonu sağlayabilmek için her türlü imkanın kullanılacağının altını çizen Soylu, "Biraz önce yeni bir genelge yayınlandı. Ulaştırma Bakanımız ile konuştum sonra buraya geldim. 65 yaş üzeri arabası olanlar muayenelerini doğal olarak dışarı çıkmadıkları için yaptıramayacaklar, cezaya girecekler. Bu mağduriyetlerini giderebilmek için her türlü adımları atıyoruz." dedi.

Fahiş fiyat artışı yapan firmalarla ilgili yorumunun sorulması üzerine Soylu, "Bu konuda acımasızız ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde el koymaları kamuoyuyla paylaşacağız. Stokçuya, fahiş fiyata ve vatandaşımızı istismar edene acımayacağımızı bilmelerini isterim. Bunun hem adli-idari hem de Ticaret Bakanlığının üzerine düşen görevi var. Biz onlara da hemen bildiriyoruz. Şu saat itibarıyla toplam 217 ürüne ve satış yapan yere işlem yaptık." bilgisini verdi.

İhtiyaç duyulan ürünlere yönelik fahiş fiyat uygulayanlara yönelik özel bir birim oluşturduklarını vurgulayan Soylu, "Kaçakçılık Organize Şubemiz, Siber Suçlarla Mücadele Şubemiz ve Asayiş Dairemiz, Emniyet Genel Müdürümüz meselenin başında ve bizatihi kendisi takip ediyor. Sonuçları Mali Suçları Araştırma Kurulu'yla (MASAK) da paylaşıyoruz." diye konuştu.

Soylu, vatandaşların fahiş fiyat uygulayanları ve stokçuluk yapanları 112, 155, 156 ve 175 numaralı telefon numaralarına bildirmelerini istedi.

Yurt dışından gelenler ve umreciler dahil karantinadaki kişi sayısının 19 bin 222 olduğunu açıklayan Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kişilere 5 yıldızlı oteldeki gibi hizmet sunulması talimatı verdiğini vurguladı.

"Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki mültecileri 9 vilayete götürdük"

Havalimanındaki Cezayirlilerin Karabük'e gönderildiğini ifade eden Soylu, Edirne Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki mültecilerin de 9 vilayete götürüldüğünü ve geri gönderme merkezlerinde misafir edileceğini söyledi.

Soylu, sabaha kadar operasyon yaptıklarını ve 5 bin 800 mültecinin oradan alındığını dile getirerek, "Tedbiren yapmak zorundaydık. Ama kimse kendisini rahat hissetmesin, bulaş riski geçtiği zaman kim Pazarkule'nin önüne gitmek istiyorsa biz 'hayır' demeyiz. Sadece insani ve sağlık açısından bir tedbir olarak aldık." ifadelerini kullandı.

Doğu ve Güneydoğu'da sosyal izolasyonun sağlıklı yürütülmediğine yönelik ifadelerin hatırlatılması üzerine Soylu, şunları kaydetti:

"Ben bunu söylediğim zaman da bundan da farklı sonuçlar birileri üretmeye çalıştı. İstanbul, Ankara, İzmir çekildi buna hepimiz şahidiz. Bu kararlılığımızı bırakmamız lazım dışarıda kalanların da eve geçmesi lazım. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da vaka çok görülmediği için ve genç nüfus çoğunlukta olduğu için onlar 'bana bulaşmaz' diyor. Doğu ve Güneydoğu'da gençlerimizi biraz daha sokaklarda gördük. Benim tedirginliğim o. O rakamları toplu taşımalardan ve şehir içi hareketlilikten çıkarmaya çalıştım."

"Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz"

İstanbul'dan memleketlerine giden yaşlılara da seslenen Soylu, "Belki bu dönemin en temel yanlışlarından biri de budur. Buna ait bu akşam bir tedbir daha getiriyoruz. Otobüs seyahatlerini kısıtlıyoruz tamamen. İzin dışında, mücbir bir sebebin dışında otobüslerini kısıtlamak için arkadaşlarımız çalışıyorlar. Cumhurbaşkanımıza da arz ettik. O da doğru buldu." şeklinde konuştu.

Mülki idare başkanlığında bir otoritenin kurulacağını enleten Soylu, belediye, emniyet, jandarma ve otogar yöneticilerinin burada görev yapacağını kaydetti.

Soylu, şöyle devam etti:

"Mücbir sebep olmadan sefer yaptırmayacağız. Zorunlu sebep kapsamı şu olabilir, gelmiştir İstanbul'da kalabilecek bir yeri söz konusu değildir. Ancak o kadar kalabilir. Şöyle bir alışkanlık başladı. 'Ben yaz geliyor memleketime gideyim.' O durumda değiliz şu anda. Milletimizin bizi anlamasını isteriz. Eğer bunu yaparsak bu salgını kendi elimizle kendi ayağımızla yayarız. Dünyanın birçok ülkesinden daha hızlı kararlar almışsak bilinmesi gerekir ki bu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ortaya koyduğu sürecin bize getirdiği kolaylıktan."

Bakan Soylu, uçakla ve özel aracıyla gitmek isteyenlerin durumuna da bakılacağını belirtti.

Maske solunum cihazı ve gıda tedarikiyle ilgili bir sorun yaşanıp yaşanmayacağı yolundaki bir soru üzerine Soylu, "Maske ve tulumla ilgili aldığım rakamlar Türkiye'ye yetecek şekilde. Gıda tedarik zincirimizde bir problemimizin olmadığını Gıda Tarım Bakanımızla konuşuyoruz." dedi.

"Sahiller, piknik alanları ve ören yerleri yasaklandı"

Büyükşehirlerde sahiller ve parklarda yeni önlemlerin sorulması üzerine Soylu, şöyle devam etti:

"Bu geceden itibaren cumartesi-pazar mesire alanları, ören yerleri, ormanlar, piknik alanları sahil kenarları yürümek, koşmak, spor yapmak balık tutmak dahil olmak üzere yasaklanıyor. Pazartesiden itibaren ilgili valilere bu kararı hafta içerisine yayma önceliğini de kendilerine getirdik. Komşu ülkelerimizden bir tanesi ikinci yükselişini bu tip bir tatil beldesi etrafında oluşan süreçten yaşadı."

Karantinada büyükelçilerin olduğunu ve bu durumu reddedip ülkesine dönenlerin olduğuna işaret eden Soylu, "Biz bu usulu yapmak zorundayız' dedik. Vatandaşımız müsterih olsun hiç kimseye bir iltimasımız söz konusu değil. Olamaz olmayacak da. Çok ciddi bir durumda karşı karşıyayız." diye konuştu.

"Provakatif paylaşım yapanlar FETÖ'cüler"

Soylu, provakatif paylaşım yaptığı için işlem yapıların sayısının 2 bin 723'e çıktığını ifade etti.

Bu hesapların yüzde 70'inin FETÖ, DHKP-C ve PKK hesapları olduğunun altını çizen Soylu, "Bunun önemli bir bölümü yurt dışına ait. FETÖ'cüler oturmuşlar klavyenin başına bir tek şeyi yapmaya çalışıyorlar. Türkiye'yi bu konuda bir kaotik ortama itmek için korkuya, endişeye vatandaşımızın kapılması için her şeyi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ses konusunda WhatsApp gruplarında bu da FETÖ'cülerin işi. Bu bizim açığımızdı, ses analizimiz eksikti bizim. Bunu da FETÖ'cüler biliyor. Bu zaman dilimi içerisinde ciddi adımlar attık. Yakaladıklarımız var."

Bakan Soylu, alınan tedbirler konusunda vatandaştan biraz daha sabırlı olmalarını istedi.

(Bitti)

Süleyman Soylu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:42 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı Son Dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı         
02:25
Türkücü Nihat Doğan'ın Kabe paylaşımına tepki yağdı Türkücü Nihat Doğan'ın Kabe paylaşımına tepki yağdı         
01:16
Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı Sağlık Bakanı Koca, genç sağlıkçı Dilek Tahtalı'nın vefat nedenini detaylarıyla anlattı         
00:22
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi         
00:17
Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı Sağlık Bakanı Koca, yeni koronavirüs vakalarının açıklanacağı siteyi paylaştı         
00:07
Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı Beşiktaş'ın eski yengesi, TikTok hesabını nefes kesen dans videosuyla tanıttı         
23:59
Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası Koronavirüs Türkiye'ye böyle yayıldı! İşte adım adım Covid-19'un rotası         
23:51
Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek Koronavirüs salgını nedeniyle sağlık çalışanlarının işinden ayrılmasına izin verilmeyecek         
23:26
Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi Koronavirüs salgınına karşı çaresiz kalan ABD, yabancı doktor arayışına girdi         
23:26
Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti Son Dakika: Koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olan ABD'de vaka sayısı 100 bini geçti         
23:23
Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü Eski koca, boşandığı eşini ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü         
23:10
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın         
22:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı         
22:09
Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak         
22:07
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti         
22:00
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti         
21:55
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı         
21:41
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum         
21:36
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta         
21:02
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı         
20:55
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür         
20:53
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket         
20:42
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var         
20:29
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak         
20:12
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek         
20:12
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var         
20:12
Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi         
19:46
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi         
19:36
Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek Amazon'dan koronavirüsle mücadele için Türkiye'ye 3,5 milyon lira destek         
19:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 04:13:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanı Soylu gündemi değerlendirdi (2) Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]