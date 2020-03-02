İçişleri Bakanı Soylu: "(Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: '(Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "(Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "(Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca saldırı)Teröristler takip edilip kıstırıldı, çatışma devam ediyor"

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: " (Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca saldırı)Teröristler takip edilip kıstırıldı, çatışma devam ediyor"

Süleyman Soylu, Gürbulak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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Son Dakika

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