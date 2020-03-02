Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu: '(Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca... - Son Dakika
İçişleri Bakanı Soylu: "(Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "(Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca saldırı)Teröristler takip edilip kıstırıldı, çatışma devam ediyor"
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 10:34 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: " (Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca saldırı)Teröristler takip edilip kıstırıldı, çatışma devam ediyor"
Son Dakika Bakan Soylu, sınırdaki göçmenler için Yunanistan'a çağrıda bulundu Son dakika: Gürbulak sınır kapısında teröristlerin gerçekleştirdiği roketli saldırıdan ilk görüntüler geldi Son dakika: Sınırdan ayrılan mülteci sayısı 117 bin 677'ye yükseldi Bakan Koca, beş ülkeden gelenlere koronavirüs raporu verileceğini açıkladı