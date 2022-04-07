İçişleri Bakanı Soylu, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü

07.04.2022 13:17
İçişleri Bakanı Soylu, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ile görüştü.

Resmi ziyaret kapsamında Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te bulunan Bakan Soylu, Gürcistan İçişleri Bakanlığındaki temaslarının ardından Başbakan İrakli Garibaşvili ile bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmede Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhang Gomelauri ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan da yer aldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü

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Süleyman Soylu, Gürcistan, Başbakan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, Gürcistan Başbakanı Garibaşvili ile görüştü - Son Dakika


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