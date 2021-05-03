İçişleri Bakanı Soylu: "Hafta başı haberlerimiz var. Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda,... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Hafta başı haberlerimiz var. Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda,...
03.05.2021 11:02
İçişleri Bakanı Soylu: "Hafta başı haberlerimiz var. Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin; 1'i Kırmızı-Sözde Orta Saha 3'lü Yürütmede 1'i Turuncu, 1'i Gri, 1'i Sözde Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu oldukları tespit edildi.
İçişleri Bakanı Soylu: "Hafta başı haberlerimiz var. Eren-2 Diyarbakır Lice Operasyonu'nda 29 Nisan'da, 6 teröristin etkisiz olduğu operasyonda, teröristlerin; 1'i Kırmızı-Sözde Orta Saha 3'lü Yürütmede 1'i Turuncu, 1'i Gri, 1'i Sözde Amed Eyaleti Özel Güç Sorumlusu oldukları tespit edildi." - ANKARA
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