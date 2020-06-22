İçişleri Bakanı Soylu: "Hakikaten araçları alıp sürüklediği, birbirinin üzerine bindirdiği ve... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Hakikaten araçları alıp sürüklediği, birbirinin üzerine bindirdiği ve yollarda da getirdiği taşlarla büyük hasarlar oluşturduğu bir yağmurla karşı karşıya kaldığımız açık. Mevsim normallerin çok üzerinde bir durum söz konusu."