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İçişleri Bakanı Soylu Hakkari'de

42 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Derecik ilçesinde vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.

İçişleri Bakanı Soylu Hakkari'de, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Derecik ilçesinde vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı.
Bakan Soylu, beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile geldiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda, Vali İdris Akbıyık ve protokol üyelerince karşılandı.
Buradan Derecik ilçesine geçen Bakan Soylu ve beraberindekiler, Ulu Cami'de bayram namazı kıldı.
Vatandaşlarla bayramlaşan Soylu, bir süre önce sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve "dur" ihtarına uymayan kişilere uyarı ateşi açıldığı sırada seken merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Vedat Ekinci'nin ailesini ziyaret ederek, başsağlığı dileğinde bulundu.
Soylu'ya ziyaretlerinde, Vali Akbıyık, AK Parti Hakkari Milletvekili Husret Dinç, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Haci İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 10:12 Kaynak: AA
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