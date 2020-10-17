Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyareti - Son Dakika

Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyareti

17.10.2020 18:31

Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyareti -Bakan Soylu, ziyarette gözyaşlarına hakim olamayan Bozkurt'un kızını teselli ederek gözyaşlarını sildi.

Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyareti

-Bakan Soylu, ziyarette gözyaşlarına hakim olamayan Bozkurt'un kızını teselli ederek gözyaşlarını sildi.

HAKKARİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce katledilen vatandaşların ailelerine taziyede bulundu.

Bakan Soylu, Hakkari'de gerçekleştirilen Güvenlik Toplantısı'nın ardından beraberindeki Bakan Yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile çarşı merkezinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Bakan Soylu daha sonra Vali Akbıyık ve AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile Çukurca'ya bağlı Kayalı köyü Meşelik mezrasında PKK'lı teröristlerce katledilen Arif Sevinç ve Onur Bozkurt'un ailelerini ziyaret etti. İlk olarak 5 çocuk babası Sevinç'in ailesinin yaşadığı Biçer Mahallesi'ne gelen Soylu, acılı aileye başsağlığı diledi. Anne Gülbahar Sevinç ile görüşen Soylu, "Allah bize ömür verdiği sürece seninle beraberiz. Bu işi kabul edecek değiliz, gereğini de arkadaşlarımız yapıyorlar, hiç merak etmeyin. Masum bir insan, sabırlı olacaksınız" dedi.

Sevinç'in çocuklarıyla da yakından ilgilenen Soylu, ardından aynı saldırıda katledilen Bozkurt'un ailesinin yaşadığı Dağgöl Mahallesi'ne gelerek, acılı aileye taziyelerini iletti. Bakan Soylu, ziyarette gözyaşlarına hakim olamayan Bozkurt'un kızı Nuran'ı teseli ederek gözyaşlarını sildi.

Bakan Soylu, taziye ziyaretlerinin ardından kentten ayrılmak için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına geçti.

Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyareti
Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyareti
Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyareti
Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyareti
Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyareti
Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyareti
Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyareti
Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyareti
Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyareti
Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyareti
Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyareti
Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyareti
Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyareti
Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyareti

Süleyman Soylu, Onur Bozkurt, Hakkari, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Soylu'dan teröristlerin katlettiği vatandaşların ailelerine taziye ziyareti - Son Dakika

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