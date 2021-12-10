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İçişleri Bakanı Soylu: "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzce 515 kilogram eroin yakalandı" - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzce 515 kilogram eroin yakalandı"

10.12.2021 00:57
İçişleri Bakanı Soylu: "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzce 515 kilogram eroin yakalandı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce 515 kilogram eroin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce 515 kilogram eroin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sefer haber, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzden. 515 kilogram eroin daha yakalandı. 2021 yılında toplam 7 ton 826 kilogram eroin yakalandı. Tebrikler Hakkari Emniyet" ifadelerine yer verdi.

(İHA)

İçişleri Bakanı Soylu: Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzce 515 kilogram eroin yakalandı

Sosyal paylaşım sitesi, Süleyman Soylu, Hakkari, Eroin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzce 515 kilogram eroin yakalandı' - Son Dakika


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SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu: "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzce 515 kilogram eroin yakalandı" - Son Dakika
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