Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Hakurk'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Hakurk'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç...

17 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Hakurk'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda bu sabah birisi turuncu renkte olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiler.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "Hakurk'ta bir yandan operasyon yaparken arkadaşlarımız aynı zamanda iç güvenlik operasyonunda bu sabah birisi turuncu renkte olan 2 teröristi etkisiz hale getirdiler. Şimdi de Batman'da Hasankeyf'te bir sığınağa baskın yapıp 4 tane teröristi oradan canlı bir şekilde aldılar ve şimdi götürüyorlar, şu saatler içerisinde. Yılbaşından bu güne kadar sadece iç güvenlik operasyonlarında 41 üst düzey teröristi etkisiz hale getirdik."
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:28 Kaynak: AA
Sabah, Süleyman Soylu, Hakurk, Güncel
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