İçişleri Bakanı Soylu, halk otobüsüne bindi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, halk otobüsüne bindi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak'ta semt pazarındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimin ardından Bakanlığa özel halk otobüsüyle gitti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mamak'ta semt pazarındaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin denetimin ardından Bakanlığa özel halk otobüsüyle gitti. Ülke genelinde gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirleri denetimi kapsamında, Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki semt pazarını gezen Bakan Soylu, burada pazar esnafı ve vatandaşların aldığı tedbirleri denetledi. Bakan Soylu, pazar yerine yaptığı ziyaretin ardından da Bakanlığa geçmek için Türközü Mahallesi'nde 317 numaralı özel halk otobüsüne bindi. Otobüsteki Kovid-19 tedbirlerini inceleyen ve yolcularla sohbet eden Soylu, "Eğer kurallara uymazsak sonuç iyi olmaz." dedi. Atatürk Bulvarı gelindiğinde Bakanlıklarda otobüsten inen Soylu, alt geçidi kullanarak makamına geçti.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 02:07

Kaynak: AA

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