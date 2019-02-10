İçişleri Bakanı Soylu: "Hdp, Bal Gibi Zillet ve İllet İttifakına Dahildir, Dolayısıyla PKK da...
16 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu: "HDP, bal gibi zillet ve illet ittifakına dahildir, dolayısıyla PKK da dahildir.
İçişleri Bakanı Soylu: "HDP, bal gibi zillet ve illet ittifakına dahildir, dolayısıyla PKK da dahildir."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:12 Kaynak: AA
Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi
Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 21'e Yükseldi
Son Dakika! CHP, Yerel Seçim Bildirgesini Açıkladı! İşte 12 Madde
Melania Trump'ın Kıyafetindeki Detay, Sosyal Medyada Olay Oldu