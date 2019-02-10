Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Hdp, Bal Gibi Zillet ve İllet İttifakına Dahildir, Dolayısıyla PKK da...

İçişleri Bakanı Soylu: "Hdp, Bal Gibi Zillet ve İllet İttifakına Dahildir, Dolayısıyla PKK da...

16 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "HDP, bal gibi zillet ve illet ittifakına dahildir, dolayısıyla PKK da dahildir.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "HDP, bal gibi zillet ve illet ittifakına dahildir, dolayısıyla PKK da dahildir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:12 Kaynak: AA

PKK, Süleyman Soylu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 18'e Yükseldi Kartal'da Çöken Binada Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 21'e Yükseldi

Son Dakika! CHP, Yerel Seçim Bildirgesini Açıkladı! İşte 12 Madde Melania Trump'ın Kıyafetindeki Detay, Sosyal Medyada Olay Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.2.2019 12:28:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Hdp, Bal Gibi Zillet ve İllet İttifakına Dahildir, Dolayısıyla PKK da...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]