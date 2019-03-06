Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Hdp, Zillet İttifakı İçerisindeki Bütün Partilere 299 Aday, Belediye Meclis...

İçişleri Bakanı Soylu: "Hdp, Zillet İttifakı İçerisindeki Bütün Partilere 299 Aday, Belediye Meclis...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "HDP, zillet ittifakı içerisindeki bütün partilere 299 aday, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi vermiş.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: " HDP, zillet ittifakı içerisindeki bütün partilere 299 aday, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi vermiş."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:32 Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Güncel
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