İçişleri Bakanı Soylu: "Hdp, Zillet İttifakı İçerisindeki Bütün Partilere 299 Aday, Belediye Meclis...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "HDP, zillet ittifakı içerisindeki bütün partilere 299 aday, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi vermiş.
İçişleri Bakanı Soylu
: " HDP
, zillet ittifakı içerisindeki bütün partilere 299 aday, belediye meclis üyesi ve il genel meclisi üyesi vermiş."
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 10:32 Kaynak: AA
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