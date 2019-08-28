Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Hedefimiz atık su analizleri ile beraber uyuşturucu kullanımın doğru bir...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Hedefimiz atık su analizleri ile beraber uyuşturucu kullanımın doğru bir...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: -"İmzalayacağımız protokol uyuşturucu ile mücadelenin daha bilimsel, sonuç odaklı, etkin ve verimli yürütülmesine katkı sunacak bir çalışmadır" -"Hedefimiz atık su analizleri ile beraber uyuşturucu kullanımın doğru bir haritası çıkarmaktır"ANKARA - İçişleri Bakanı...

İçişleri Bakanı Soylu:
-"İmzalayacağımız protokol uyuşturucu ile mücadelenin daha bilimsel, sonuç odaklı, etkin ve verimli yürütülmesine katkı sunacak bir çalışmadır"
-"Hedefimiz atık su analizleri ile beraber uyuşturucu kullanımın doğru bir haritası çıkarmaktır"
ANKARA - İçişleri Bakanı Soylu, Bakanlık ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti arasındaki "Atik Sularda Uyuşturucu Madde Analizi İşbirliği Protokolü'nün imza töreninden konuştu
Genel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:29 Kaynak: İHA
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RIA duyurdu: Türk ve Rus yetkililer Su-35 ve Su-57 uçaklarının teslimatını görüşüyor
Soylu: "Uyuşturucu meselesi Türkiye için öncelikli güvenlik meselelerinden birisidir" İmamoğlu talimat verdi, İBB su baskınlarına karşı harekete geçti: 437 milyon lira harcanacak Erdoğan'ın "Biz bundan mı alacağız?" dediği Su-57'nin inişi tartışma yarattı

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