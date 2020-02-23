İçişleri Bakanı Soylu, helikopter ile depremden zarar gören bölgeleri inceledi - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu, helikopter ile depremden zarar gören bölgeleri inceledi
6 saat önce
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter içinden bölgeleri incelemesi Bakan Soylu'nun helikopterden inmesi VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopter ile İran'daki depremden etkilenen bölgeleri inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 03:38 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun helikopter içinden bölgeleri incelemesi
Bakan Soylu'nun helikopterden inmesi VAN - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, helikopter ile İran'daki depremden etkilenen bölgeleri inceledi.
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