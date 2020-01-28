İçişleri bakanı soylu helikopter ile elazığ'da depremden zarar gören bölgeleri ve çadır... - Son Dakika

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İçişleri bakanı soylu helikopter ile elazığ'da depremden zarar gören bölgeleri ve çadır...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu helikopter ile Elazığ'da depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan alanları inceledi.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:56 Kaynak: DHA
İçişleri Bakanı Soylu helikopter ile Elazığ'da depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan alanları inceledi
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