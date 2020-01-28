İçişleri bakanı soylu helikopter ile elazığ'da depremden zarar gören bölgeleri ve çadır... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri bakanı soylu helikopter ile elazığ'da depremden zarar gören bölgeleri ve çadır... - Son Dakika

İçişleri bakanı soylu helikopter ile elazığ'da depremden zarar gören bölgeleri ve çadır...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu helikopter ile Elazığ'da depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan alanları inceledi.

İçişleri Bakanı Soylu helikopter ile Elazığ'da depremden zarar gören bölgeleri ve çadır kurulan alanları inceledi

İçişleri bakanı soylu helikopter ile elazığ'da depremden zarar gören bölgeleri ve çadır...

Süleyman Soylu, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 06:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok
Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı: Kahramanmaraş ve Karlıova'ya doğru tehdit arttı Yalın, Elazığ için 1 TIR dolusu yardım topladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 01:07:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri bakanı soylu helikopter ile elazığ'da depremden zarar gören bölgeleri ve çadır... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]