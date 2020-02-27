İçişleri Bakanı Soylu: "Hem Malatya hem Elazığ olsun, bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Hem Malatya hem Elazığ olsun, bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "Hem Malatya hem Elazığ olsun, bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Hem Malatya hem Elazığ olsun, bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı başka bir ülke olmamıştır.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Hem Malatya hem Elazığ olsun, bu kadar hızlı hasar tespitinin yapıldığı başka bir ülke olmamıştır."

Süleyman Soylu, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:40 Kaynak: AA
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