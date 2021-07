Bakan Soylu: "Her saldırıya güçlenerek cevap veren bir Türkiye var hamdolsun" - Son Dakika

Bakan Soylu: "Her saldırıya güçlenerek cevap veren bir Türkiye var hamdolsun"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Manisa'da 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Eğitim Kursu Mezuniyet törenine katıldı

"PKK'nın boğazlarına öyle bir sarıldık ki geçen yıl 53 kişi, bu yıl ise 5'i yurt dışı toplam 24 kişi yani Türkiye'den sadece 19 kişi katıldı"

"Bu ülkede 246 terörist kaldı. Her bir taşın altına bakmazsanız şehitlerimizin sizde hakkı olur"

MANİSA - Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde komando uzman erbaş mezuniyet törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz'da emellerine ulaşamayanların her gün yenilmeye devam ettiklerini belirterek, "Türkiye'de çekinmezler mi yerinde durmayan yükselen bir Türkiye var. Her saldırıya güçlenerek cevap veren bir Türkiye var hamdolsun. Hepimizin sorumlulukları var. Dün bu milletin çektiklerini yeni nesiller çekmesin istiyoruz. Bütün dünyaya gücümüzü hissettirebileceğimiz Türkiye'ye adım adım gidiyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay komutanlığı 31'inci Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Eğitim Kursu Mezuniyet törenine katıldı. Bakan Soylu tören alanına girdikten sonra askerleri selamladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programa uzman erbaşların aileleri de büyük ilgi gösterdi.

Mezun olan uzman erbaşlar adına konuşmayı Uzman Onbaşı Ali Karazeybek yaparak 31'inci dönem uzman erbaşlar adına yaş kütüğüne isim plakasını çaktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Bakan Soylu burada yaptığı konuşmasında, "Sizleri uğurlamaya geldik, sizlere dua etmeye geldik. Yolunuz bahtınız açık olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. 169 bin gencin arasından 5 bin kişi seçtik. 22 hafta burada eğitim aldınız. Bugün 2 bin 121 kişi mezun oluyor. Biz sınırlarımız içinde 240 kişi kalmış, mağaralarından çıkamayan PKK için eğitmedik, Ege'de kaçakçı yakalamak için eğitmedik. Biz sizi bu milletin size ihtiyacı olduğu için eğittik. Mazlumların tek umudu olduğunuz için yetirtirdik. Ay yıldızlı bayrağımızı kıskananlar olduğu için, ezanlar okunduğunda eğer gönlünde vicdanında yaşadığı duyguyu vücuduyla bütünleştirdiği için yetiştirdik. 15 Temmuz'da o ihaneti bir nefeste yerin dibine batırdığınız için kıskananlar olduğu için yetiştirdik. Şunu bilin ki bu ülkenin uğraştığı meseleler sizin buradan çıktığınızda uğraştığınız işler olacak. Avrupa'nın jandarması bizim jandarma gibi virüs demeden, kar tipi demeden bizim gibi 18 binden fazla operasyon yapmamıştır. Terörden uyuşturucuya, siber suçlardan doğa suçlarına, afet kurtarmaya kadar bu kadar büyük bu kadar kapasiteli bu kadar köklü mazisi olan bir jandarma bulamazsınız. Dünyada 3 denizde göçmen kurtaran, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan, bir başka sahil güvenlik teşkilatı bulamazsınız. Bu teşkilatın sorumlulukları da duyguları da farklıdır. Bu ülkenin hiçbir evladı aldıkları sorumlulukların altında ezilmemiştir. Unutmayın 15 Temmuz'da sadece cumhurbaşkanımızı ele geçirmek, iktidarı düşürmek istemediler, bu milletin mazisini, tarihini, gücünü silmek istediler devletini işgal etmek istediler ama bu ülkenin evlatları buna izin vermedi. Zannetmeyin onlar sadece 15 Temmuz'da yenildi ondan sonra her doğan güneş onlara zuldür acıdır. 15 Temmuz'da bu millete diz çökertmeye çalışanlara bu millet izin vermemiştir. Bu milletin ferdi olmaktan onur duyuyorum gurur duyuyorum. Allah sizlerden razı olsun. Kurtuluş mücadelemizin 100 yıl önce kaldığını zannediyorlar. Atalarımızda ve dedelerimizde kaldığını zannediyorlardı. Bu milletin kanında 100 yıl önce yaşadığımız hürriyet mücadelemizi 15 Temmuz'da da verebileceğimiz sanmadılar. Siz onlara bu milletin özgürlük mücadelesinin sönmeyeceğini gösterdiniz" dedi.

"110 bin yeni jandarma aldık"

Göreve geldiklerinde jandarma personeli sayısının 139 bin olduğunu ve rakamı 197 bine çıkardıklarını aktaran Bakan Soylu, "2016 yılından bugüne kadar 110 bin yeni jandarma aldık. Bunun için başvuran 'Ben de jandarma olmak istiyorum' diyen şanlı ve şerefli bu üniformayı giymek istiyorum diye başvuran 1 milyon 400 bin evladımız oldu. Allah onlardan da razı oldun. Onlar bizim arkamızdaki dağdır. Bu kurum böyle itibarlı böyle gözbebeği bir kurumdur. Bugün jandarmanın profesyonelleşme oranı yüzde 85, sahil güvenlik yüzde 100. 2-3 yıl içinde jandarmamızda yüzde yüz profesyonel olacak. Son 5 yılda 84 bin personelime ilave eğitim verdik ve pek çok eğitim okulu açtık. Evlatlarımızın yaptığı insansız hava araçlarımızla 2020'de yıllık 47 bin 763 saat uçuş yapıyoruz. Türkiye'de çekinmezler mi yerinde durmayan yükselen bir Türkiye. Her saldırıya güçlenerek cevap veren bir Türkiye var hamdolsun" diye konuştu.

"Tek bir terörist kalmayacak"

Bakan Soylu 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası gerçekleştirdikleri operasyonlardan da bahsederek, "15 Temmuz sonrası İçişleri Bakanlığı olarak 476 bin 116 terör operasyonu gerçekleştirdik. Sadece bu yıl PKK'ya yönelik 70 bin 471 operasyon yaptık. 15 Temmuz sonrası 6 bin 682 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız talimat verdi dedi ki bunların inlerine gireceğiz. İnlerine girdik ve başlarına yıktık. 7 bin 276 sığınaklarını bunların başına yıktık bizim evlatlarımız yaptı bunu. Dünyanın bizim merhametimize ihtiyacımız var. Bize aman diye el kaldırmayacaksınız. 9 yaşında 10 yaşında dağa kaçırılan çocukları da kurtaracaksınız. Terör örgütünün 932 elemanı silahı bırakıp geldi teslim oldu. Kendiliğinden teslim olanlarla bu rakam 1634. Eskiden bunlara her yıl 5 bin kişi katılırdı. Boğazlarına öyle bir sarıldık ki geçen yıl 53 kişi, bu yıl ise 5'i yurt dışı toplam 24 kişi yani Türkiye'den sadece 19 kişi katıldı. Kuruttuk PKK'nın kaynaklarını kuruttuk. Tüm terör örgütleri bizim için aynı kefede. 97'si PKK, 3'ü DEAŞ bir de aşırı sol eylemi olmak üzere toplam 101 eylemi engelledik. FETÖ'ye 135 bin 916 operasyon gerçekleştirdik, 316 binden fazla kişi gözaltına alındı. Geçen yıl Türkiye'de ele geçirilen uyuşturucunun rakamı 165 milyar TL. Bu yıl kök kenevir sayısı 55 milyon. Bu da terörü nasıl bitirdiğimizin en önemli emareleri. Uyuşturucudan ölenlerin sayısı 900'lerdeyken 300'lere indi. Büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. Bu mücadelede de sıfır ölüm rakamını buluna kadar devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Her taşın altına bakmazsanız görevinizi ihmal etmiş olursunuz"

Görevlerine başlayacak olan jandarma komanda erbaşlara seslenen Bakan Soylu şunları söyledi:

"Dışarıdan bu ülkeye dil uzatanlara, bu devleti aşağılamaya çalışanlara, o farelere karşılarında nasıl bir güç olduğunu göstermek için anlatıyorum. Batı artık bizi alay konusu değil, dert konusu ediyor. Giydiğiniz bu üniformaların bir bezden ibaret olmadığını bir ruhu olduğu için anlatıyorum. Bu ülkede 246 terörist kaldı. Her bir taşın altına bakmazsanız şehitlerimizin sizde hakkı olur. PKK ile DEAŞ'la veya diğer örgütlerle mücadelede dinlenen bilsin ki görevini ihmal etmiştir. Şu aziz millete ne yakışır biliyor musunuz, huzur yakışır, zengin Türkiye yakışır, büyük Türkiye yakışır, herkesin dinini, inancını sonuna kadar hissettiği bir Türkiye yakışır. Etrafımızdaki coğrafyayı karıştırmak isteyenlere büyük Türkiye yakışır. Hepimizin sorumlulukları çok farklı. Durup dinlenmek yok. Bu ailelerimiz her şeyi gördü, darbe gördüler, başbakan idam edilişini yaşadılar, her şeyi ama her şeyi yaşadılar, sınırlarımızın dışından bize saldırdıkları zaman bizi hakir gören o bakışları yaşadılar. Karabağ'da kardeşlerimizle zafere biz ulaştık, Libya'ya huzuru biz getirdik. Tarihimize medeniyetimize sırtımızı dönmedik. Bir Müslümanız, Türk'üz. Tarihi şanlı bir ülkeyiz. Hepimizin sorumlulukları var. Dün bu milletin çektiklerini yeni nesiller çekmesin istiyoruz. Bütün dünyaya gücümüzü hissettirebileceğimiz Türkiye'ye adım adım gidiyoruz."

"Bu meslek iki şeyi kaldırmaz: rehavet, rutin"

Jandarma mesleğinin iki şeyi asla kaldıramayacağını kaydeden Bakan soylu, "Sizin bugünden sonra atacağınız adım iki şeyi kaldırmaz. Birincisi rehavettir. Hiçbir zaman rehavete kapılmayacaksınız. Her aman zihninizle, öğrendiklerinizle beraber bilmenizi istiyorum ki sürekli düşünen, uygulayan, hazır olan emniyetli bir şekilde hazır olacaksınız. Diğeri de rutindir. Hiçbir zaman rutin de olmayacaksınız. Aynı kulede aynı karakolda görev yaptığınız nöbet tuttuğunuz arkadaşınız sizin kardeşinizdir. Birbirinizin derdiyle dertlenecek birbirinize kuvvet vereceksiniz. Siz komandosunuz, eğitimden, sporunuzdan atışınızdan fedakarlık yapmayacaksınız. Bütün dünya sizi kıskanmalı. Siz dünyanın bir numaralı komandosusunuz. Düşmana korku dosta güven vermelisiniz. Sizler terörle mücadele ederken ne kadar cesursanız aynı şekilde milletimizin karşınızda onların elini öpen, onların emrinde olan bir asaleti sergileyeceksiniz. Sizler bu medeniyetin evlatlarısınız. Bunu asla ve asla zihninizden çıkarmamalısınız. Komutanlarınız öğrettikleri sizi mücadelenizde daha hazır kılacaktır. Siz Müslüman bir ülkenin dualarındaki evlatlarısınız. Anneleriniz babalarınız sizi orduya gönderirken, Ayetel Kürsülerle, Fatihalarla gönderiyor. Sizin koruyucunuz Allah'tır. Hiçbir görevde yalnız değilsiniz. Yanınız şehitlerimiz var. Onlar sizle omuz omuza onlar sizin silah arkadaşlarınız. Onlara sorumluluğunuz var. Onların ailelerine bu dünyada bıraktıkları çocuklarına sorumluluklarınız var. Osman Gazi'ya Kanuni'ye, Abdülhamid'e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu ülke için şehit olan herkese sorumluluğunuz var. Bunu asla aklınızdan çıkarmayın. Bu milletin duaları 24 saat sizledir" dedi.

Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay Ahmet Sel ise 31'inci dönemde toplam 2 bin 121 uzman erbaşı mezun etmenin onurunu yaşadıklarını söyledi.

Törende bir konuşma yapan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin de şunları söyledi:

"Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığımızda 2 bin 22'si uzman erbaş, 99'u sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 2 bin 121 uzman erbaşımız 6 aylık eğitimin ardından mezun olmuştur. Daima milletimizin emrinde olacağınıza, dağları ve dereleri teröristlere dar edeceğinize, aziz milletin uğruna canınızı seve seve feda edeceğinize olan inancımız tamdır. Ülkemizde son terörist yok edilene kadar terörle canla başla mücadeleye devam edilecektir. Jandarma teşkilatımız istihbarat teşkilatımızla irtibatlı bir şekilde kahraman askerlerimiz ve kahraman emniyet güçlerimizle birlikte mücadeleye devam edilecektir. Teröristlerin inlerine girildi ve girilmeye de devam edilecek. Terör yandaşları şunu iyi bilsin ki eli kanlı terör örgütlerine aman vermedik asla da aman vermeyeceğiz. PKK terörü diz çöktü. Bu zaferi sağlayan işte bu kahraman gençlerimizdir. Bu kahramanlardır. Onlarla ne kadar gurur duysak azdır."

Orgeneral Çetin, asker ailelerine de teşekkürlerini iletti.

Törene Bakan Soylu'nun yanı sıra bakan yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, kaymakamlar, belediye başkanları, protokol üyeleri, uzman erbaşlar ve aileleri katıldı.

Yapılan tören mezun olan uzman erbaşlara belgelerinin takdimi, mehter marşı gösterisi ve geçit töreniyle sona erdi.