Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir...

İçişleri Bakanı Soylu: "Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir...

1 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz."

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz."

Süleyman Soylu, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:48 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir...
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