İçişleri Bakanı Soylu: "Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir...
1 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz."
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:48 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "Hiç kimse merak etmesin, PKK'yı alırız, DEAŞ'la üst üste koyar, hepsini bir kalemde süpürürüz."
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