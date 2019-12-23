İçişleri Bakanı Soylu, Highway Outlet AVM'yi ziyaret etti - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, Highway Outlet AVM'yi ziyaret etti

6 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Highway Outlet AVM'yi ziyaret ederek alışveriş merkezi personeli, esnafı ve ziyaretçileriyle bir araya geldi.

İçişleri Bakanı Soylu, Highway Outlet AVM'yi ziyaret etti, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Highway Outlet AVM'yi ziyaret ederek alışveriş merkezi personeli, esnafı ve ziyaretçileriyle bir araya geldi.


Bolu'da bulunan ve bölgenin en büyük cazibe merkezi olan Highway Outlet AVM, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu ağırladı. Ankara'ya giderken, yüzde 98 hissesi Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nda (POLSAN) olan Highway Outlet AVM'yi ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, alışveriş merkezinin esnafı ve çalışanları ile sohbet etti. Çalışan ve esnaflar, Bakan Soylu'yu büyük bir sevgi ile karşılarken, alışveriş merkezini ziyarete gelen vatandaşlar da Süleyman Soylu ile kısa bir süre sohbet etti. Esnaf, vatandaş ve personeller son olarak Bakan Soylu ile fotoğraf çektirdi.


Alışveriş merkezinin ziyaretinin ardından Bakan Soylu, Ankara'ya doğru tekrar yola çıktı. - BOLU

Süleyman Soylu, Ankara, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:48 Kaynak: İHA
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