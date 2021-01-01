Son dakika gündem: Bakan Soylu, Hırvatistanlı Bakan Bozinoviç ile görüştü - Son Dakika

Son dakika gündem: Bakan Soylu, Hırvatistanlı Bakan Bozinoviç ile görüştü

01.01.2021 01:47
Son dakika gündem: Bakan Soylu, Hırvatistanlı Bakan Bozinoviç ile görüştü, System.String[]

Son dakika haberler: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistanlı mevkidaşı Davor Bozinoviç ile telefonda görüştü.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hırvatistanlı mevkidaşı Davor Bozinoviç ile telefonda görüştü. Soylu, Hırvatlı mevkidaşına depremden dolayı geçmiş olsun dileklerini iletirken, Hırvatistan'ın yaralarını sarmak için gereken her türlü desteğin verileceğini iletti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic ile görüşmesinden sonra, talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hırvat mevkidaşı Davor Bozinovic ile telefonda görüştü" denildi. Bakan Soylu, meydana gelen depremden dolayı Hırvat halkına geçmiş olsun dileklerini iletirken, Cumhurbaşkanının talimatları doğrultusunda Hırvatistan'ın yaralarını sarmak için gereken her türlü desteğin verileceğini belirtti.

EKİP VE MALZEMELER BUGÜN YOLA ÇIKACAK

Soylu, ilk etapta AFAD tarafından Hırvatistan'a 100 adet konteyner, 500 adet çadır, 500 adet ısıtıcı, 3 bin 360 adet battaniye ve 2 bin yatak gönderileceğini söyledi. Ayrıca çadırların kurulumu için AFAD ve jandarmadan 50 personelin Hırvatistan'a gideceğini ifade etti. Soylu ekip ve malzemelerin bugün yola çıkacağını kaydetti.

Haber:  ?ANKARA,


Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı, Hırvatistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Bakan Soylu, Hırvatistanlı Bakan Bozinoviç ile görüştü - Son Dakika


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