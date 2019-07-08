Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştü
Son Dakika Güncel Haber

İçişleri Bakanı Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştü

1 saat önce

- Karşılama töreni detayları Görüşmeden detaylar İmza töreni detayları Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'in konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zagreb'te Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile görüştü.

- Karşılama töreni detayları
Görüşmeden detaylar
İmza töreni detayları
Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic'in konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zagreb'te Hırvatistan İçişleri Bakanı Davor Bozinovic ile görüştü. Ülkeler arasında iş birliğini içeren anlaşmaya imza atan iki bakan, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.
İçişleri Bakanı Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştü
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 03:49 Kaynak: AA
Süleyman Soylu, Hırvatistan, Zagreb, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! 11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi Ali Babacan 18 yıl sonra istifa etti! AK Parti'den ilk hamle geldi İmamoğlu: İBB borçlarını ödemek için gayrimenkullerini satıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 17:11:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]