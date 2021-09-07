İçişleri Bakanı Soylu, Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı Grapperhaus ile görüştü - Son Dakika

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı , Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadeleden Sorumlu Ulusal Koordinatörü Pieter-Jaap Aalbersberg de görüşmede hazır bulundu.

Ziyarette sınır güvenliği, göç ve terörle mücadele konuları ele alındı.

Bakan Soylu, Grapperhaus ve beraberindekilere GAMER'i gezdirdi ve merkez hakkında bilgi verdi.

Soylu ve Grapperhaus'un Bakanlık makamında baş başa gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) heyetler arası görüşmeye geçildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Hollanda Krallığı Adalet ve Güvenlik Bakanı Ferdinand Grapperhaus ve beraberindeki heyetle görüştü.

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