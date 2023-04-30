İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: HÜDA PAR'ın terör örgütüyle bir ilişkisini görmedim - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: HÜDA PAR'ın terör örgütüyle bir ilişkisini görmedim

30.04.2023 09:46

İçişleri Bakanı Soylu katıldığı canlı yayında seçime AK Parti listelerinden girecek olan HÜDA PAR ile ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Bakan Soylu, "HÜDA PAR'ın bir terör örgütüyle ilişkisini belirtebilecek bir yapılanma içerisinde olduğunu görmedim. Tespit etmedim, tespit edersem yaparım zaten" diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nı destekleyen HÜDA PAR'ın Hizbullah'la ilişkisi olduğu iddialarına yönelik soruya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "HÜDA PAR'da Hizbullah da dahil benim dönemim içerisinde biz bunlarla ilgili bir tek adım görmedim. HÜDA PAR'ın bir terör örgütüyle ilişkisini belirtebilecek bir yapılanma içerisinde olduğunu görmedim. Tespit etmedim, tespit edersem yaparım zaten. Bir siyasi partinin terör eylemini gördünüz mü? Ya bırakın Allah'ını severseniz böyle tartışmaları. PKK'ya meşruiyet sağlamak için birilerinin ortaya çıkardığı şeyler" diye konuştu.

"ASELSAN'I, HAVELSAN'I NE YAPACAKSINIZ?"

Mülakattın kaldırılması vaadine ilişkin görüşleri sorulan Bakan Soylu, devletin nitelikli yerlerine alım yapılması durumunda mülakatın zorunlu olması gerektiğini söyledi. Soylu, "Devletin nitelik işlerinin dışında bu elbette ki yapılabilir, buna itiraz etmiyoruz. Ama dünyanın bütün önemli şirketlerinin tamamında mülakat var. Ama siz devletin nitelikli işlerine adam alacaksanız buna mülakat yapmak zorundasınız. Diyelim ki kaymakamlığın bir arazı var. Birini polis yapıyorsunuz, asabiyeti var. Olabilir mi? Bazı işler var mesela Aselsan'ı ne yapacaksınız? Havelsan'ı ne yapacaksınız? Burada elbette ki hakkaniyeti ve adaleti yedirmeyecek bir şekilde bunu yapabiliriz" açıklamasında bulundu.

KIZILAY ELEŞTİRİLERİNE YANIT

İçişleri Bakanı Soylu, depremin ardından Türk Kızılay Başkanı'na ve kurumun çadır satışına ilişkin yapılan eleştiriler için şu değerlendirmelerde bulundu; "Kızılay bizim en güçlü kurumumuz. Eksikler olmuştur. Ama dönüp burayı taşlamanın bir anlamı yok. Kurumun kendi içerisinde bir işleyişi vardır. Bırakalım kurum kendisi karar versin. Biz kurumun başkanını görevden alma yetkisine haiz değiliz. Böyle bir yetkim yok. Kimsenin de böyle bir yetkisi yok. Kızılay kendine ait kamuya ait bazı özellikleri olan bir sivil toplum örgütü. ve bu sivil toplum örgütü kendi içerisindeki bu değerlendirmeleri yapar."

"BENCE KIZILAY'I YIPRATMAYALIM"

Soylu, Türk Kızılay'ın çadır satışına ilişkin de "Kızılay'ın konteyner fabrikası var. Kızılay'ın çadır fabrikası var. Yıllardan beri bu işleri yapar Kızılay. Türkiye'de çadır yapıldığı firma var. Onlara ihale açarız. Bizim son iki üç ihalemizi, yedi ay önce Kızılay aldı. Bu da normal değil mi? Önce anlaşmış sonra anlaşmış. Bunu bilmiyorum bir terminleşmişler. Bu orada değerlendirilebilir. Ama orayı yıpratmakla ne kazanacaksın? Kızılay'ı yıpratmak mı? Bizim yemek işini de gördüler. Allah bin kere razı olsun. Daha da sosyal meselelerde ellerinden gelen katkıyı gösterdiler. Allah bin kere razı olsun. ve Kızılay bizim kurumumuz. Bence Kızılay'ı yıpratmayalım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
  • Erol MARASLI: Adam sınavdan 90 ve üzeri almış ama sen mülakatta senden değil diye eliyorsun yerine 60 alan adamı yerleştiriyorsunn sonra hak ve adaletten bahsediyorsun.Hüdaparda terörle baglantı göremedim diyorsun yönetici kadrosuna baktıgında birçogunun hizbullah davasında hüküm giymişliği var.kimi kandırıyorsunuz Cevap Yaz 40 10 Yayından Kaldır
  • Mustafa KemaL: devletin arşivinde 2500 yakın belge kaset nedir o zaman ? sizin devletten haberiniz yok o zaman. Cevap Yaz 25 10 Yayından Kaldır
500

Süleyman Soylu, Kızılay, Allah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: HÜDA PAR'ın terör örgütüyle bir ilişkisini görmedim - Son Dakika


Son Dakika
10:23 Esra Dermancıoğlu, bir kadınla imam nikahı kıydığı konuşulan Kadir Doğulu'yu tiye aldı: Benimle imam nikahı yaptı
10:16 Fenerbahçe taraftarının saldırısına uğrayan adam yaşadığı süreci anlattı! Arabasında 80 bin liralık hasar var
10:14 Silahlı saldırıda öldürülen MHP'li eski il yöneticisiyle ilgili afiş iddiasına İYİ Parti'den yanıt gecikmedi
10:07 Fenerbahçe taraftarının saldırdığı adam yaşadıklarını anlattı! Arabasında 80 bin liralık hasar var
09:50 Rıdvan Dilmen Sivasspor maçı sonrası Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi: Fenerbahçe son 3 senede herkesden önde
09:39 Rıdvan Dilmen'den Sivasspor maçı sonrası bomba Jorge Jesus tespiti: Bilmediği için böyle
09:34 Oyuncu Dilan Çiçek Deniz omzundan ameliyat geçirdi, 1 ay setlerden uzak kalacak
09:32 Dilan Çiçek Deniz omzundan ameliyat oldu, 1 ay setlerden uzak kalacak
09:19 "Rahmetli babalarını ziyaret etmiştim" diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt Haluk Bayraktar'dan geldi: Babamız size dava açmıştı
09:12 Arzum Onan ile son günlerde boşanma haberleri çıkan Mehmet Aslantuğ'dan ilk yorum geldi: Her şey için minnettarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2023 10:44:29. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: HÜDA PAR'ın terör örgütüyle bir ilişkisini görmedim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement