İçişleri Bakanı Soylu: "Hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin verdiği temiz oyları...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemektir.
İçişleri Bakanı Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:40 Kaynak: AA
Soylu: "Hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemektir."
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