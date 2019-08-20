Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "Hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin verdiği temiz oyları...
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İçişleri Bakanı Soylu: "Hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin verdiği temiz oyları...

2 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "Hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemektir.

İçişleri Bakanı Soylu:
İçişleri Bakanı Soylu: "Hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemektir."
Süleyman Soylu, Politika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 10:40 Kaynak: AA
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