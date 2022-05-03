İçişleri Bakanı Soylu, İdlib'de yetim köyü ve sosyal alanların açılışını yaptı - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu, İdlib'de yetim köyü ve sosyal alanların açılışını yaptı

03.05.2022 20:14
İçişleri Bakanı Soylu, İdlib'de yetim köyü ve sosyal alanların açılışını yaptı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk sivil toplum kuruluşlarınca yaptırılan yetim köyü ile cami ve çocuk oyun alanlarının açılışını gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'nin İdlib bölgesinde Türk sivil toplum kuruluşlarınca yaptırılan yetim köyü ile cami ve çocuk oyun alanlarının açılışını gerçekleştirdi.

AFAD koordinesinde yapılan briket evlerin anahtar teslim töreni için İdlib kırsalında bulunan Soylu, Kemmune bölgesinde yeni evine yerleşen bazı aileleri ziyaret ederek, bayramlaştı.

Soylu, ziyaretlerinde ailelere yeni evlerinin hayırlı olması temennisinde bulundu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ardından aynı bölgedeki Bayındır Memur-Sen Necmettin Erbakan Camisi'nin açılışını yaptı.

Burada öğle namazını kılan Soylu, Türk Diyanet Vakfınca inşa edilen okulu gezdi, hayırseverlerle hatıra fotoğraf çektirdi.

Soylu, Killi bölgesinde Kıymetli Adam Sait Altunbiz İlim Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nce (KIYAMDER) yaptırılan 256 konutluk yetim köyünün açılışını yaptı, köy hakkında dernek yetkililerinden bilgi aldı.

Buradaki camiyi de gezen Soylu, çocuklarla ilahi söyledi. Halı saha ve oyun parkının da açılışını gerçekleştiren Soylu, Trabzonspor forması giyen çocuklarla bir süre futbol oynadı. Çocukların, "Bize her yer Trabzon" sloganı Bakan Soylu ve beraberindekileri gülümsetti.

Soylu daha sonra Türk Diyanet Vakfınca Der Hasan bölgesinde yapılan yetim köyüne geçti.

Çocukların gösterilerini izleyen Soylu, sohbet ettiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Bakan Soylu'ya ziyaretlerinde, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Hatay Valisi Rahmi Doğan, AFAD Başkanı Yunus Sezer, AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan da eşlik etti.

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Süleyman Soylu, Suriye, İdlib, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, İdlib'de yetim köyü ve sosyal alanların açılışını yaptı - Son Dakika


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