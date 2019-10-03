Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "İdlib'te gelişebilecek hadiseler sebebiyle 3 milyon 750 bin kişinin göç...
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İçişleri Bakanı Soylu: "İdlib'te gelişebilecek hadiseler sebebiyle 3 milyon 750 bin kişinin göç...

5 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "İdlib'te gelişebilecek hadiseler sebebiyle 3 milyon 750 bin kişinin göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığımız aşikardır.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: " İdlib'te gelişebilecek hadiseler sebebiyle 3 milyon 750 bin kişinin göç dalgasıyla karşı karşıya kaldığımız aşikardır." - ANKARA

Süleyman Soylu, İdlib, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 07:35 Kaynak: İHA
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