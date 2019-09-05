İçişleri Bakanı Soylu ile görüştüler
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Karadenizli Sanatçı Adnan Yılmaz (Kont Adnan), gişelerde karşılaştığı hemşerisi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile samimi sohbete bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:26 Kaynak: Bültenler
Trafik denetimi sırasında İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ile karşı karşıya gelen Karadenizli Ünlü yapımcı, bestekar ve sanatçı Adnan Yılmaz (Kont Adnan) ile Sakaryalı Sanatçısı Oflu Kadir; ülke gündemi, sanat ve siyaset üzerine samimi sohbette bulundu.
Bakan Soylu'ya destek verdiklerini, icraatlarını takdirle karşıladıklarının altını çizerek, büyük bir özveri ve cesaretle çalıştığının altını çizen sanatçılar, "bizler hep sizlerleyiz, dualarımız ile sanatımız ile ülkemiz için çakılan her bir çivi içinde minnettarız" şeklinde yorum da bulundular.
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