Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu ile görüştüler
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İçişleri Bakanı Soylu ile görüştüler

1 saat önce

Karadenizli Sanatçı Adnan Yılmaz (Kont Adnan), gişelerde karşılaştığı hemşerisi olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile samimi sohbete bulundu.

İçişleri Bakanı Soylu ile görüştüler, System.String[]

Trafik denetimi sırasında İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu ile karşı karşıya gelen Karadenizli Ünlü yapımcı, bestekar ve sanatçı Adnan Yılmaz (Kont Adnan) ile Sakaryalı Sanatçısı Oflu Kadir; ülke gündemi, sanat ve siyaset üzerine samimi sohbette bulundu.

Bakan Soylu'ya destek verdiklerini, icraatlarını takdirle karşıladıklarının altını çizerek, büyük bir özveri ve cesaretle çalıştığının altını çizen sanatçılar, "bizler hep sizlerleyiz, dualarımız ile sanatımız ile ülkemiz için çakılan her bir çivi içinde minnettarız" şeklinde yorum da bulundular.

Süleyman Soylu, Adnan Yılmaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 05:26 Kaynak: Bültenler
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