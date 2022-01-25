İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a gidiyor - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a gidiyor

25.01.2022 00:51
İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'a gidecek.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a hareket etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a gidiyor - Son Dakika

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