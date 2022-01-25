İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a gidiyor

Alınan bilgiye göre, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışının ardından İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Sezer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a hareket etti.

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Kaynak: AA

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