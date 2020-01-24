İçişleri Bakanı Soylu, ilk bilgilere göre, Elazığ'da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 2... - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu, ilk bilgilere göre, Elazığ'da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 2...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, ilk bilgilere göre, Elazığ'da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 2 kişinin yaralandığı bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 09:56 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, ilk bilgilere göre, Elazığ'da meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremde 2 kişinin yaralandığı bildirdi.
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