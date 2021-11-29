Üye Girişi
İçişleri Bakanı Soylu, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Eğitim Semineri'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Eğitim Semineri'nde konuştu Açıklaması

29.11.2021 17:32
İçişleri Bakanı Soylu, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Eğitim Semineri'nde konuştu Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda Belarus sınırında yaşananlar, üstelik çok az sayıda bir göçmen sebebiyle yaşananlar, bizim sınırlarımızda asla yaşanmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şu anda Belarus sınırında yaşananlar, üstelik çok az sayıda bir göçmen sebebiyle yaşananlar, bizim sınırlarımızda asla yaşanmadı. Bizim yönetim anlayışımız, medeniyetimiz, 21. yüzyıldaki kapasitemiz, böyle insanlık dışı sahnelerin yaşanmasına engel oldu." dedi.

Bakan Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde, İller İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "İdare ve Denetim Müdürleri ile Büyükşehir Belediyeleri Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanları Eğitim Semineri"nde konuştu.

Soylu, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yakaladığı hızlı değişime, köklü devlet ve yönetim geleneğini dahil ettiğini belirterek, "Yüzyılın bu yeni taleplerine doğru cevaplar üretebilmiştir. Giderek rijitleşen, kademeler arası mesafeyi büyüten, hareket ve karar üretme kabiliyeti azalan parlamenter sistemden özellikle küresel ve yerel problemler karşısında daha esnek, daha üretken, yukarıdan aşağı iletişimi güçlü bir sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli'ne geçmiştir." diye konuştu.

Yıllardır parlamenter sistem kullanan Almanya'da Merkel sonrası yaşananları takip ettiklerini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"İngiltere de yakın zamanda bir benzerini yaşadı ve kurulan hükümetlerin uzun ömürlü olmadıkları ve sürekli içlerinde bir tartışmanın yaşandığı, yaşanacağına dair endişelerin olduğu da apaçık ortadadır. Göçmen meselesi ile sarsılan Avrupa, öyle zannediyorum ki bize başka örnekler de gösterecektir. Şu anda Belarus sınırında yaşananlar, üstelik çok az sayıda bir göçmen sebebiyle yaşananlar, bizim sınırlarımızda asla yaşanmadı. Bizim yönetim anlayışımız, medeniyetimiz, 21. yüzyıldaki kapasitemiz, böyle insanlık dışı sahnelerin yaşanmasına engel oldu. Parlamenter sistemin 21. yüzyılın sorunlarını yönetmedeki acziyeti, her geçen gün önümüze yeni bir örnek çıkarmaktadır. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli ile yeni bir karaktere doğru adım attık. Terörden ekonomiye kadar pek çok atağın karşısında durabilmemizi sağlayan, siyasi istikrarımızı koruyabilmemize sebep olan yapı da bu yapıdır."

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Muhtar Buluşmalarının mantığının, vatandaşın sorunlarını, talep ve beklentilerini doğrudan yerinde sormak ve takip edebilmek olduğuna dikkati çeken Soylu, muhtarlığı güçlendirecek çeşitli adımlar attıklarını anlattı.

Muhtarların özlük hakları açısından da desteklendiğini, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığı kurulduğunu aktaran Soylu, "Kısa adı MUBİS olan Muhtarlar Bilgi Sistemi ile de bu işin dijital altyapısını oluşturduk. Şu ana kadar son rakamlarla 124 bin 207 başvuru aldık, bunların 108 bin 543'ü olumlu sonuçlandı, diğerlerinin de işlemi devam ediyor. Öte yandan, köy muhtarlıklarına tanınan köy konağı yapılması amacıyla Hazine arazilerinden yer tahsisi imkanını, mahalle muhtarlıklarına da genişlettik." ifadesini kullandı.

"Nüfusmatik yaptık"

İçişleri Bakanı Soylu, muhtarlarla bir araya gelip, bundan sonra hangi adımların atılabileceğini ele aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Neler yapabiliriz, birlikte çalıştık. Bu taslak çalışmayla da hem Külliye'de bu taslak çalışmayı Sayın Başkan Yardımcımızın başkanlığında, tüm bakan arkadaşlarımızla, ilgili arkadaşlarımızla değerlendirdik, ardından da Türkiye Büyük Millet Meclisine de bu taslak çalışmanın bir bölümünü gönderdik. Çalışmalarımız hala devam ediyor. Muhtarlarımızın izin haklarından muhtarlık binalarının yapımına kadar, kadın muhtarlarımızın güvenlik kamerasından muhtarlarımıza Nüfusmatikler koymaya kadar meseleyi yerinde çözmek istiyoruz. Şimdi bir Nüfusmatik yaptık, nüfus idaresine girdiğiniz zaman oradaki bir memurumuzla muhatap olmadan bir Nüfusmatik'le oradaki işlemlerinizi sağlayabilme kabiliyeti ortaya koyacaksınız. Nüfus idarelerimizle birlikte imkanı bulduğumuz ölçülerde sayısı yüksek olan muhtarlıklarımızdan başlayarak da bunu sağlayacağız. Meselelerin önemli bir bölümünü yerinde çözmeye çalışan, kamu binalarının da yoğunluğunu azaltmaya çalışan, bir kısmını bilgi teknolojileri ile bir kısmını bizim bürokrasiyi azaltma diye başlattığımız adı Yalınlaştırma-Sadeleştirme Projesi olan evrak isteme konusundaki mümkün olduğunca yine teknolojinin üstünlüğünü kullanan anlayışla yapmaya çalışacağız."

Süleyman Soylu, Muhtarlık, Belarus, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Eğitim Semineri'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul'daki fırtınayı en iyi anlatan görüntü! Koca tır, oyuncak araba gibi savruldu 18:30 İstanbul'daki fırtınayı en iyi anlatan görüntü! Koca tır, oyuncak araba gibi savruldu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu 16:46 İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü 16:26 Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Mavi Marmara gemisi satıldı 15:44 Mavi Marmara gemisi satıldı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı 15:35 Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Güvenlik güçleri bile şaşkın! Ticari taksinin tepe lambasından 107 gram esrar çıktı 15:05 Güvenlik güçleri bile şaşkın! Ticari taksinin tepe lambasından 107 gram esrar çıktı
Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! 14:41 Rasıl Hacar'a ünlü akını! Manzarayı görmek için Dubai'den geldi! Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek 14:28 Kapalıçarşı esnafı yıl sonu için rakam verdi: Altın 760-770 liraları görecek

Son Dakika Haberleri
18:17 Şu anda her yer kırmızı! İstanbul'da trafik yüzde 80'e yükseldi
18:08 Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen partisinden ihraç edildi
18:08 Son dakika: Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın kalp krizi geçirdi! Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi veriyor
17:50 İşte Bülent Arınç'ın damadının beraat gerekçesi! Gülen'e saygı duymak, örgüt üyeliği için yeterli görülmedi
17:40 İstanbul'da hayatı felç eden fırtına bu gece ve yarın da devam edecek
17:27 Tekirdağ'dan tsunamiyi andıran görüntüler! Deniz ve kıyı şeridi birleşti
17:06 Fatih Terim'e yaptığı sert eleştirilerle tanınan Ahmet Çakar'dan olay yorum: Vatanı mı satmış!
17:04 Altının kilogramı 730 bin liraya çıktı
16:53 HDP'nin kapatılma davasında gelişme! Esas hakkındaki görüş AYM'ye sunuldu
16:51 İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı
Biontech, Omicron varyantı için yeni bir aşı geliştirmeye başladı Biontech, Omicron varyantı için yeni bir aşı geliştirmeye başladı         
18:36
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı! Doktoru "cinler senin için kurban kesecek" diye dolandırdı!         
16:27
Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim Canlı yayında sinirlerine hakim olamayan Müge Anlı isyan etti: Cumhurbaşkanı olsam bunlar için cezaevi inşa ederim         
16:05
28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi 28 yaşındaki genç akıllı yolcu sayma cihazı geliştirdi         
15:41
İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu! İstanbul'da 130 kilometreyi buldu! Güvenlik kulübesini içindeki görevliyle beraber uçurdu!         
15:32
Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi Felipe Melo'nun mesajına Galatasaray'dan yanıt geldi         
14:42
Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı Son Dakika: İstanbul'da lodos can aldı: 4 ölü, 19 yaralı         
14:40
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her zaman düşük faizi savundum. Bu konuda taviz vermem, vermeyeceğim         
14:10
Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor! Sol partilerin oluşturacağı üçüncü ittifakta HDP istenmiyor!         
13:36
Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi! Lille'in hocasından milli futbolcumuz Burak Yılmaz'a "golfçü" benzetmesi!         
13:24
Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı         
12:20
Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı         
09:36
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 18:43:28. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanı Soylu, İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Eğitim Semineri'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement