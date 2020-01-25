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İçişleri Bakanı Soylu: "İllerimize yarın sabah itibarıyla bir nakdi kaynak gönderiyoruz."
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "İllerimize yarın sabah itibarıyla bir nakdi kaynak gönderiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:48 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "İllerimize yarın sabah itibarıyla bir nakdi kaynak gönderiyoruz."
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