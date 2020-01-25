İçişleri Bakanı Soylu: "İllerimize yarın sabah itibarıyla bir nakdi kaynak gönderiyoruz." - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'İllerimize yarın sabah itibarıyla bir nakdi kaynak gönderiyoruz.' - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "İllerimize yarın sabah itibarıyla bir nakdi kaynak gönderiyoruz."

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "İllerimize yarın sabah itibarıyla bir nakdi kaynak gönderiyoruz.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "İllerimize yarın sabah itibarıyla bir nakdi kaynak gönderiyoruz."

Süleyman Soylu, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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