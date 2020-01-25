İçişleri Bakanı Soylu: "İnsani yardımların tamamı AFAD'ın koordinasyonu altında gerçekleştirilecek." - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'İnsani yardımların tamamı AFAD'ın koordinasyonu altında gerçekleştirilecek.' - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "İnsani yardımların tamamı AFAD'ın koordinasyonu altında gerçekleştirilecek."

16 dakika önce

İçişleri Bakanı Soylu: "İnsani yardımların tamamı AFAD'ın koordinasyonu altında gerçekleştirilecek.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "İnsani yardımların tamamı AFAD'ın koordinasyonu altında gerçekleştirilecek."

Süleyman Soylu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 01:36 Kaynak: AA
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