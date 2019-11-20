Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu: "İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363,...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Soylu: 'İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363,... - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363,...

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmis¸tir."

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle ?sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmis¸tir."

İnsansız Hava Aracı, Süleyman Soylu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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