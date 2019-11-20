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İçişleri Bakanı Soylu: "İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363,...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmis¸tir."
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:42 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "İnsansız hava aracı unsurlarımızın yer tespitleriyle ?sadece bu yıl 363, toplamda 1144 terörist etkisiz hale getirilmis¸tir."
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