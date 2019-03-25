İçişleri Bakanı Soylu: "İnsansız Hava Araçlarına Mayıs Ayında Öyle Bir Yazılım Yapıyoruz, Öyle Bir...
14 dakika önce
İçişleri Bakanı Soylu: "İnsansız hava araçlarına Mayıs ayında öyle bir yazılım yapıyoruz, öyle bir aparat takıyoruz ki, teröristler kafalarını çıkarmayacaklar.
İçişleri Bakanı Soylu
: "İnsansız hava araçlarına Mayıs ayında öyle bir yazılım yapıyoruz, öyle bir aparat takıyoruz ki, teröristler kafalarını çıkarmayacaklar. Öyle şeyler gerçekleştiriyoruz ki bir kısmını söylemiyoruz size. Bunları söylesek uyuyamazlar. Öyle şeyler hazırlıyoruz ki görecekler Türkiye
'nin eski Türkiye olmadığını." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 05:21 Kaynak: İHA
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