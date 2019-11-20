İçişleri Bakanı Soylu: "İnsansız hava araçlarıyla bin 144 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

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Bakan Soylu ülkesine dönen Suriyeli saysını açıkladı: 368 bin 217 Suriyeli

Soylu'dan "Menzilcilerin bakanlıkta kadrolaştığı" iddiasına yanıt: Bir tane göstersinler bakanlığı bırakacağım

CHP'den erken seçim açıklaması: Olacaksa bir an önce olmasını biz de isteriz