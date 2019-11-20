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İçişleri Bakanı Soylu: "İnsansız hava araçlarıyla bin 144 terörist etkisiz hale getirildi."
7 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "İnsansız hava araçlarıyla bin 144 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:52 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanı Soylu: "İnsansız hava araçlarıyla bin 144 terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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