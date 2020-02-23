İçişleri Bakanı Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın... - Son Dakika

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İçişleri Bakanı Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın...
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 11:00 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.
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