İçişleri Bakanı Soylu: "(İran'dan gelen uçakta koronavirüs şüphesi) Yolcuları karantinaya alıyorlar. - Son Dakika
Son Dakika Politika İçişleri Bakanı Soylu: '(İran'dan gelen uçakta koronavirüs şüphesi) Yolcuları karantinaya alıyorlar. - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu: "(İran'dan gelen uçakta koronavirüs şüphesi) Yolcuları karantinaya alıyorlar.

6 saat önce

İçişleri Bakanı Soylu: "(İran'dan gelen uçakta koronavirüs şüphesi) Yolcuları karantinaya alıyorlar.

İçişleri Bakanı Soylu:

İçişleri Bakanı Soylu: "( İran'dan gelen uçakta koronavirüs şüphesi) Yolcuları karantinaya alıyorlar. Bir önceki yapılan işlem aynı şekilde devam edecek."

Süleyman Soylu, İran, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:40 Kaynak: AA
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