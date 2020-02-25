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İçişleri Bakanı Soylu: "(İran'dan gelen uçakta koronavirüs şüphesi) Yolcuları karantinaya alıyorlar.
6 saat önce
İçişleri Bakanı Soylu: "(İran'dan gelen uçakta koronavirüs şüphesi) Yolcuları karantinaya alıyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:40 Kaynak: AA
İçişleri Bakanı Soylu: "( İran'dan gelen uçakta koronavirüs şüphesi) Yolcuları karantinaya alıyorlar. Bir önceki yapılan işlem aynı şekilde devam edecek."
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