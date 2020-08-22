İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı (2)
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun toplantıya gelişi Toplantıdan görüntüler İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 12:09
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika AK Parti'den, Türkiye'nin kredi notunu düşüren Fitch Ratings'e sert tepki: İşte size bir suçüstü daha Fahrettin Altun, Erdoğan'ın müjdeyi açıklamadan 1 saat önce Eyüp Sultan'da dua ettiği anları paylaştı Freni boşalan tır, otoparka dalarak 5 aracı biçti! 1 kişi yaralandı Anız yangınından sıçrayan kıvılcımlar saman yüklü TIR'ı küle çevirdi Çin'deki korkunç gemi kazasında 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Karadeniz'deki doğal gaz keşfi dolayısıyla Erdoğan'ı tebrik etti Akrabasının pansiyonuna gitti, 4 metrelik çukura düştü Taksicilerin bir yolcuya sopalarla saldırarak dövmesi kameraya böyle yansıdı Son Dakika: Fenerbahçe, Tolga Ciğerci'nin sözleşmesini yeniledi "Polisim" deyip trafikte dehşet saçmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı Son Dakika: Trabzonspor, Brezilyalı futbolcu Silva'yı resmen duyurdu 14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'a Göztepe talip oldu FETÖ soruşturmasında aranan spiker saklandığı evde yakalandı Aile gezmesi acı bitti! Fotoğraf çekmek için yol kenarına çekilen araç uçurumdan düştü