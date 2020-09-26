İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "2021 yılını Türkiye'de Afet Eğitim Yılı ilan edeceğiz. İki ağırlığımız olacak. Yeni doğan çocuktan en yaşlımıza kadar büyük bir seferberlikle 2021 yılında herkese dokunacağız." dedi.

Bakan Soylu, AFAD Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü'nde düzenlenen İstanbul Afet Koordinasyon ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, toplantıda "tahliye yerleştirme ve planlama", "bilgi yönetimi değerlendirme ve izleme" ile "muhasebe bütçe ve mali raporlama" konularını ele alacaklarını söyledi.

2020'nin afetler noktasında uzun yıllar hafızalardan çıkmayacak bir yıl olduğunu ifade eden Soylu, şu bilgileri verdi:

"Size bir rakam vereyim. Bundan bölgelerin ve ülkemizin yaşadığı ekonomik kayıpları çıkararak, sadece yerine koyma maliyetini söylüyorum. Bu yılki afetlerin toplam maliyeti ülkemizin hazinesine 10 milyar liradır. Bundan devletimize ve bireylere olan maliyetlerini çıkartıyorum. Bu da doğal afetler, pandemi hariç. Deprem, sel, toprak kaymasıyla karşı karşıya kaldığımız durumların sadece bakınız, bunda sivil toplum örgütlerinin, vatandaşlarımızın yardımlarının, ekonomik kayıpların bunda hiç hesabı yok. Yerine koyma maliyeti 10 milyar lira."

"2021 yılını Türkiye'de Afet Eğitim Yılı ilan edeceğiz"

Depremin ve afetin plan dinlemediğini, zamanla yarışmak zorunda olunduğunu belirten Soylu, "2021 yılını Türkiye'de Afet Eğitim Yılı ilan edeceğiz. İki ağırlığımız olacak. Yeni doğan çocuktan en yaşlımıza kadar büyük bir seferberlikle 2021 yılında herkese dokunacağız. Afetten önce neler yapmamız lazım, riskleri nasıl azaltmalıyız, hangi tedbirleri almalıyız, afet anında ve sonrasında neler yapmalıyız? AFAD Başkanlığımız, bu meselelerle ilgili afete hazırlık yapıyor. Tüm Türkiye'de afet eğitim seferberliğini ortaya koymamız gerekir." diye konuştu.

"Hedefimiz 81 milyon vatandaşımıza afet eğitimi vermek"

Bakan Soylu, geçen yılın 6'ncı ayından bu yılın haziran ayına kadarki süreyi "Afete Hazırlık Yılı" ilan ettiklerini anımsatarak, bu yıl afet eğitimiyle ilgili çalışmalara başladıklarını ama maalesef salgının önlerini kestiğini anlattı.

Yılın ilk 3 ayında afete eğitimiyle ilgili 1,5 milyonu aşkın vatandaşa ulaştıklarını aktaran Soylu, "Önümüzdeki yıl hedefimiz 81 milyon vatandaşımıza afet meselesiyle ilgili eğitimle ulaşabilmektir. Bunun için her şeyi kullanacağız. 81 milyon insanımıza bire bir ulaşacağız. Herkesin afetle ilgili bir baz ve taban bilgisi ile afet öncesi, esnası ve sonrasında neler yapılmasına yönelik bilgisi olacak." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, afetlere hazırlığa ilişkin 2021 yılı planlarına da değinerek, şu bilgileri paylaştı:

" Kahramanmaraş'ta İl Afet Riskleri Azaltma Planı'nı gerçekleştirdik. Bunun bazında üniversitelerimiz var. Tüm hocalarımızla, üniversitelerle, kurumlarımızla Kahramanmaraş ölçeği şu anda 6 vilayetimizde devam ediyor. 81 vilayetimiz 31 Aralık 2021 bittiğinde herkesin elinde İl Afet Riskleri Azaltma Planı hazır olacak. Her kurumun neler yapabileceği ve bu konuda eylemine başlamış bir anlayış ortaya koyacağız. Yine önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın imzasıyla yürürlüğe giren Türkiye Afet ve Acil Durum Kurulu'nu toplayacağız İçişleri Bakanlığının başkanlığında. Orada da şu ana kadar çalışmalarını yaptığımız Türkiye Afet Müdahale Planı'nın revizesini gerçekleştireceğiz."

İstanbul'da, Afet Müdahale Planı Koordinasyon Toplantıları kapsamında 26 çalışma grubunun önemli bir bölümünü tamamladıklarını kaydeden Soylu, ekim ayının sonuna kadar bu grupları tamamlayacaklarını ve kasım ayında masa başı tatbikatlarını gerçekleştireceklerini anlattı.

Aralık ayında ise İstanbul'da bütün kurumlarla saha tatbikatlarına başlayacaklarını bildiren Soylu, "2020 yılı bitmeden evvel İstanbul'da bu çalışma grupları toplantılarını ve masa başı tatbikatlarını tamamlayıp tüm belediyelerimize senaryomuzu, yani 7,5'lik depremdeki son senaryo düzeltmemizi ortaya koyacağız. Saha tatbikatlarımızı da gerçekleştireceğiz. Önümüzde çok büyük bir zaman dilimi yok, ekim, kasım, aralık, bu 3 ay içerisinde bunları tamamlayacağız. 2021 yılında ise daha büyük tatbikatları burada gerçekleştireceğiz. Tüm İstanbul'a diyeceğiz ki, 'Şu saatte deprem oldu.' Bütün kurumlar harekete geçeceğiz. Bunları saat saat değerlendireceğiz. Gündüz çalışma saatinde ve gece uyku saatinde yapacağız. Bunların tamamını gerçekleştirip hazırlamazsak, tüm vatandaşlarımız bu konularda ne yapacağını bilmezse bir kakafoniyle kaosla karşı karşıya kalırız." diye konuştu.

"Türkiye'de bir 'afet refleksi' oluşturabilmeyi hedefliyoruz"

Son yıllarda afetlere hazırlık noktasında ciddi stratejik adımlar ortaya koyduklarının altını çizen Soylu, şunları kaydetti:

"Bu değişimi hem kendi içimizde gerçekleştirdik hem de bunu dünya ile entegre şekilde, dünyada bu konudaki gelişmeleri yakından takip ederek gerçekleştirdik. Daha da önemlisi, bunu bir yönetim aklı olarak ortaya koyduk. Bir yandan AFAD Başkanlığımız eliyle afet yönetiminde kurumsallaşmayı gerçekleştirdik, diğer yandan kurumsal kapasiteyi arttırdık. Diğer yandan da bu işin stratejisini doğru şekilde kurguladık. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP), Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) ile birlikte afet yönetimini üç ana süreçte ele aldık ve bunlara ait planları, hareket stratejilerini, gerekli alt yapıları oluşturuyoruz. İşte bu toplantılar, planlarımızın ve stratejik yaklaşımın bir neticesidir. Bu adımların ulaşmak istediği hedefin en kısa tarifi ise Türkiye'de bir 'afet refleksi' oluşturabilmektir. Hem kamunun afet davranışları hakkında bir refleks hem de toplumun afete bakışına ait bir refleks oluşturmak istiyoruz. Afet odaklı düşünmeyi refleks haline getirmek istiyoruz."

- Deprem ve afetlerde ilk 6 saatin önemi

Bakan Soylu, deprem ve afetlerde ilk 6 saatin çok önemli olduğunu, amaçları vatandaşları bu 6 saatlik zaman dilimindeki davranışı biçimi konusunda bilgilendirmek olduğunu belirterek, "İlk 6 saati iyi yönettik yönettik, sonrası devletimizin kapasitesiyle başarılı bir şekilde gidecektir. Bugüne kadar bunu başardık. Özellikle ilk 6 saatteki iletişim, trafik, sağlık müdahaleleri, tahliyeler... Bütün bunları sağlamaktır." dedi.

Depremlerde toplanma alanları bilgisini belediyeler ve muhtarlar vasıtasıyla her vatandaşa ulaştıracaklarını ifade eden Soylu, aynı zamanda mesajla bilgilendirme yapılacağını, bu vesileyle deprem-afet sırasında ve ilk 6 saatteki olumsuzluğu minimize etmeyi hedeflediklerini söyledi.

İstanbul'da Afet Müdahale Planı Koordinasyon Toplantıları kapsamında 26 çalışma grubunun önemli bir bölümünü tamamladıklarını kaydeden Soylu, ekim ayının sonuna kadar bu grupları tamamlayacaklarını ve kasım ayında masa başı tatbikatlarını gerçekleştireceklerini anlattı.

Aralık ayında ise İstanbul'da bütün kurumlarla saha tatbikatlarına başlayacaklarını bildiren Bakan Soylu, "2020 yılı bitmeden evvel İstanbul'da bu çalışma grupları toplantılarını ve masa başı tatbikatlarını tamamlayıp tüm belediyelerimize senaryomuzu yani 7,5'lik depremdeki son senaryo düzeltmemizi ortaya koyacağız. Saha tatbikatlarımızı da gerçekleştireceğiz. Önümüzde çok büyük bir zaman dilimi yok, ekim, kasım, aralık bu 3 ay içerisinde bunları tamamlayacağız. 2021 yılında ise daha büyük tatbikatları burada gerçekleştireceğiz. Tüm İstanbul'a diyeceğiz ki, 'Şu saatte deprem oldu.' Bütün kurumlar harekete geçeceğiz. Bunları saat saat değerlendireceğiz. Gündüz çalışma saatinde ve gece uyku saatinde yapacağız. Bunların tamamını gerçekleştirip hazırlamazsak, tüm vatandaşlarımız bu konularda ne yapacağını bilmezse bir kakafoniyle kaosla karşı karşıya kalırız." diye konuştu.

Toplantıya, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da katıldı.