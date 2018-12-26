Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

2 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeşilay'ın "Uyuşturucu ile Mücadele 2018 Değerlendirme ve 2019 İstişare Toplantısı"na katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yeşilay'ın "Uyuşturucu ile Mücadele 2018 Değerlendirme ve 2019 İstişare Toplantısı"na katıldı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkez binasında düzenlenen "Uyuşturucu ile Mücadele 2018 Değerlendirme ve 2019 İstişare Toplantısı"nda, Bakan Soylu'nun yanı sıra, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Yeşilay Başkanı Mücahit Öztürk ve Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi Esra Albayrak da bulundu.

Basına kapalı, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler, "bağımlılık" temasıyla hazırlanan yarışmaya katılan karikatürlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

İçişleri Bakanı Soylu, Yeşilay'ın bağımlılık konusuna dikkat çekmek için geleneksel olarak uluslararası boyutta düzenlediği yarışma hakkında bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:32 Kaynak: AA

Yeşilay, Süleyman Soylu, Güncel
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