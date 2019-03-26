Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da

1 saat önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karlıtepe Mahallesi'nde bir aileyi evinde ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Soylu İstanbul'da, System.String[]
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Karlıtepe Mahallesi'nde bir aileyi evinde ziyaret etti.

Gaziosmanpaşa'da halka hitap ederken balkonlarından mitingi takip eden Mehteroğlu ailesinin "Çaya davet ediyoruz" yazılı pankartını gören Soylu ve Kurum, aileyi ziyaret etti.

Soylu ile Kurum, Mehteroğlu ailesinin evinde bir süre kalıp ilçeden ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:57 Kaynak: AA

Gaziosmanpaşa, Murat Kurum, Süleyman Soylu, Güncel
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