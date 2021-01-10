İçişleri Bakanı Soylu, İstanbul'da Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nü ziyaret etti - Son Dakika

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Yerlikaya, Twitter hesabından, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun teşrifleriyle İstanbul Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğümüzü ziyaret ettik. Toplumsal etkinlikler ve olaylar başta olmak üzere doğal afetlerde etkin şekilde görev yapan polisimize başarılar diliyorum." paylaşımı yaptı.